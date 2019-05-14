«Эти живодеры чувствуют полную безнаказанность». В Прикамье убили краснокнижных лебедей

- Его застрелили прямо на наших глазах, - говорит одна из дачников Очерского района. - Слов просто нет.

Недалеко от деревни Песьяна неизвестные застрелили лебедей. Еще неделю назад они вместе плавали в пруду. Дачники наблюдали за прекрасными птицами несколько лет, и лебеди их практически не боялись.

Дачница сообщила нам, что 8 мая кто-то убил сначала одного, а потом и другого лебедя.

- Эти живодеры чувствовали полную безнаказанность, когда убивали птиц, - говорит дачница. - Увидев, что лебедей застрелили, мы сразу позвонили на номер «112». На место приехали полицейские и охотоведы. Но было уже поздно - те, кто убили птиц, сели в автомобиль и скрылись.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

Между тем, в минприроды сообщили, что убитые лебеди-шипуны занесены в Красную книгу РФ.

- На сегодняшний день ведутся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ведомства. - При наличии состава уголовно-наказуемого деяния будет возбуждено уголовное дело. Мы направили письмо в прокуратуру Очерского района с просьбой взять на контроль ситуацию с незаконной добычей лебедя. Кроме того, министерство лично будет следить за ходом расследования.