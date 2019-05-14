2019-05-14T08:51:34+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Филиал «ПМУ» – лидер отраслевого конкурса по эффективности производства

Для определения победителя по эффективности работы в химической отрасли учитывался ряд показателей
Поделиться:
Фото пресс-службыФото пресс-службы
Изменить размер текста:

Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» одержал победу в конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшую организацию химической отрасли региона по эффективности производства и уровню социально-трудовых показателей работы.

Пермский завод «УРАЛХИМа» уже третий год подряд становится лучшим в данной номинации. Организаторы конкурса на этот раз не делили предприятия на группы по численности сотрудников, и филиал «ПМУ» стал абсолютным чемпионом среди химических заводов Пермского края. Кроме него в конкурсе приняли участие ещё четыре ведущих представителя отрасли: ПАО «Уралкалий», филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники, ПАО «Метафракс», АО «ВНИИ Галургии».

Для определения победителя по эффективности работы в химической отрасли Пермского края по итогам 2018 года учитывался ряд ключевых показателей: выручка и чистая прибыль в расчёте на одного работника, рентабельность, объём инвестиций, производительность труда, уровень средней заработной платы, обеспечение промышленной безопасности, объём социальных льгот и гарантий. По большинству этих критериев филиал «ПМУ» показал самые высокие результаты.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Оценка эффективности производства на заводах в рамках конкурса крайкома Росхимпрофсоюза подсчитывается по множеству показателей. Для нас участие в этом конкурсе – возможность посмотреть со стороны на свою работу, получить экспертную оценку в сравнении с другими предприятиями отрасли. То, что филиал «ПМУ» побеждает в номинации по эффективности производства уже три года подряд, свидетельствует о комплексном динамичном развитии завода.

В постановлении об итогах конкурса комиссия рекомендует филиалу «ПМУ» вновь представить Пермской край во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» и во Всероссийском отраслевом конкурсе Росхимпрофсоюза «Пять звёзд. Лидеры химической отрасли» по итогам 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жительница Прикамья избила пенсионерку деревянной тростью
Прокурор попросил для экс-министра транспорта Прикамья 9 лет колонии
В Прикамье мужчина утонул в канаве
В Прикамье один из самых высоких показателей заболеваемости боррелиозом, передаваемым через клещей
В Перми мужчина ударил ножом своего знакомого
Пермский хор «Млада» стал победителем самого масштабного музыкального конкурса страны «Московская весна a cappella»
Многодетные родители Перми против велодорожек на набережной
Заместитель полпреда Президента в ПФО Игорь Буренков провел в Перми семинар по нацполитике страны
Пермский студент примет участие в стройке атомной электростанции в Турции
В Прикамье осудят банду женщин за мошенничество на 8 миллионов рублей
Житель Кунгура требует у соседа 300 тысяч за громкую музыку и брань
Назван самый богатый прокурор Пермского края
В Прикамье за десять минут нашли сбежавшую из детсада девочку
«Гроза и шквалистый ветер»: в Прикамье объявили штормовое предупреждение
В Прикамье житель Якутии напал с ножом на сотрудницу микрокредитной организации
В Перми школьники спасают жаб от гибели под колесами машин
В центре Перми изменилось движение общественного транспорта
В Перми 6-летняя девочка попала в больницу после нападения собаки
В Дзержинском районе Перми на территории завода нашли боеприпасы
Регистрация на конкурс «Молодежный резерв Прикамья» продлена до 18 мая