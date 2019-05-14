«Прощай, Пермский Арбат!». На этой неделе откроют движение по улице Пермской

Понедельник, 13 мая, оказался очень тяжелым днем для пермских автомобилистов. Весь центр города встал в пробках. Одной из главных причин стал начавшийся в выходные ремонт теплотрассы на улице Луначарского. Свою роль сыграла и продолжающаяся реконструкция улицы Революции – участок улицы от Комсомольского проспекта до Сибирской все еще закрыт для движения,

В связи с этим мэрия решила досрочно открыть движение по бывшему пешеходному участку улицы Пермской – так называемому «Пермскому Арбату».

- Поручил, не дожидаясь окончания ремонта на улице Пермской, в максимально сжатые сроки, до конца этой недели, открыть движение на улице Пермской от Компроса до улицы Газеты «Звезда», - сообщил в своем Инстаграм глава Перми Дмитрий Самойлов. - Движение пока будет открыто в одностороннем режиме, остановка и стоянка при этом будут запрещены. В этом случае улица Пермская примет на себя часть транспортного потока с закрытой части улицы Луначарского. Открываем движение во временном варианте.

После завершения ремонта этого участка улицы Пермской, будет открыто движение в обоих направлениях, организованы парковочные места. Завершить работы планируется в этом году.

Напомним, решение о создании пешеходной зоны на улице Пермская было принято в 2011 году. Но полностью избавиться от проезда машин, а особенно от стихийных парковок на этом участке так и не удалось. В результате было принято решение открыть улицу для транспорта. Прощай, Пермский Арбат!