2019-05-13T17:42:27+03:00
Происшествия

«Надели мешок на голову и сутки держали связанным в бане». Похитители пермского бизнесмена требовали выкуп в 12 миллионов

Сообщаем подробности громкого дела
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Суд арестовал похитителей на два месяца.Суд арестовал похитителей на два месяца.Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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- Мне до сих пор очень тяжело вспоминать ужас, который пришлось пережить, - говорит 43-летний пермский бизнесмен, которого похитители сутки держали связанным.

Сергей Ж. - генеральный директор и совладелец фирмы, которая занимается ремонтом электрического оборудования. В тот день он собирался ехать в командировку. Около шести утра он вышел из своего дома на Тихом Компросе, как вдруг прямо во дворе на него напали трое неизвестных. Преступники приставили нож к горлу мужчины, накинули мешок на голову и затолкнули в автомобиль.

«Ваш директор похищен»

Похитители вывезли бизнесмена за сто километров от Перми, в Кунгурский район.

- Там они подъехали к дачному кооперативу и заехали на участок, - рассказал «Комсомолке» источник в следствии. - Время было еще раннее, да и праздники не начались, поэтому никто из дачников не заметил, как похищенного вытащили из машины и, угрожая ножом, связали по рукам и ногам. После этого мужчину затащили в баню и заперли снаружи.

Похитители отправили второму совладельцу компании СМС: «Ваш директор похищен, освободим за выкуп в 12 миллионов рублей».

Разумеется, компаньон Сергея Ж. никаких денег искать не стал, а сразу же обратился в полицию.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные возле дома бизнесмена. Они вычислили автомобиль похитителей и объявили его в розыск. В тот же день белую иномарку остановили сотрудники ГИБДД недалеко от поселка Фролы (это пригород Перми). Водитель - ранее судимый 52-летний мужчина - был задержан.

- Выяснилось, что два года назад этот человек работал в фирме похищенного бизнесмена, - продолжает наш источник. - Но он выполнил работу некачественно, поэтому деньги не получил. Последнее время он официально нигде не работал, перебивался шабашками. Он признался, что участвовал в похищении человека и выдал место, где держали предпринимателя.

В тот же день сотрудники уголовного розыска освободили Сергея. Он сутки пролежал связанным в запертой бане. Никто его не охранял.

- Я очень благодарен правоохранительным органам за их оперативную работу, они быстро установили нашего бывшего сотрудника, - рассказал в интервью «КП» Сергей Ж. - Но, признаюсь, мне бы хотелось поскорей забыть эту историю.

12 хорошо делится на три

Спустя несколько часов задержали еще двух похитителей. Они также нигде официально не работали. Один из них, 50-летний мужчина, был давним знакомым организатора похищения. Другой, 23-летний парень, оказался в компании случайно.

За похищение грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

За похищение грозит до 12 лет лишения свободы.Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

- Похищая директора фирмы, троица рассчитывала по-легкому получить деньги, - объясняют в следствии. - 12 миллионов, на их взгляд, очень удобно делились на троих.

По факту похищения Следственный комитет возбудил уголовное дело «Похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и угрозой его применения, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».

По ходатайству следователя суд арестовал всех троих до 24 июня. Если их вина будет доказана, преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Задержаны подозреваемые в похищении человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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