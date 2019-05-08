Чем кормят пациентов в Пермской краевой детской больнице

- Гороховый суп вкусный, наваристый, даже с укропом и петрушкой, - пробует еду, приготовленную для детей, Татьяна Романовская, председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края.

В краевой детской клинической больнице на обед в этот день предлагали гороховый суп, рисовую кашу с сосиской, компот и хлеб. Это общий стол. Есть вариации - для маленьких детей, для кормящих мам, для аллергиков…

На обед предлагали гороховый суп, рисовую кашу с сосиской, компот и хлеб.

Четыре вида каши

Попробовали приготовленную еду и журналисты – вполне вкусно и съедобно. Совсем не похоже на то, что в нашем представлении называется «больничная пища». В меню, которое вывешено на дверях больничной столовой, указано, что на завтрак подавали геркулесовую кашу с чаем, на полдник - яблоко, а на ужин будет картофельное пюре с котлетой. При этом та же геркулесовая каша предлагалась в четырех разных вариантах - молочная, гипоаллергенная, жидкая, без соли - в зависимости от диагноза пациента.

Дегустация еды в детской больнице была вызвана рядом жалоб родителей пациентов. Недовольные качеством пищи папы и мамы писали об этом в соцсетях, обращались в Instagram к министру здравоохранения Пермского края Оксане Мелеховой. В частности, родители одного из маленьких пациентов больницы написали о том, что у их ребенка в тарелке с гречневой кашей оказался кусочек стекла.

- В отделении травматологии в каше обнаружен инородный предмет - стекло, - отметил Дмитрий Антонов, главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница». - Мы провели комплексную проверку, выяснилось, что при приготовлении каши стеклянная посуда не применяется в принципе. Сделали вывод, что компания-поставщик, видимо, каким-то образом допустила попадание предмета.

- Мы заменили всю оставшуюся партию гречневой крупы, - рассказала Наталья Панчук, представитель поставщика продуктов. - Вся партия была исключена, заменена на другую.

Стекло в каше - ситуация, конечно, неприятная, но посторонние предметы в крупе могут обнаружиться не только в больнице, а где угодно. А вот насколько обоснованны жалобы на невкусную еду, и решило проверить министерство здравоохранения Пермского края, организовав снятие проб с той еды, что предлагают детям в больнице.

Сосиска с кетчупом - не лечебное питание

Одновременно в краевой детской больнице находятся до 900 маленьких пациентов. Некоторые из них лежат с родителями, обычно с мамами. Если ребенку не исполнилось 4 лет, то маму, которая находится в больнице вместе с ребенком, кормят бесплатно, в той же столовой, что едят и дети. Кстати, столовые небольшие, на 4 - 5 столов, на каждом этаже их по две. Так что обслуживание получается почти индивидуально. Лежачим пациентам еду приносят в палату.

Родители маленьких детей знают, что зачастую накормить малышей бывает нелегко. Одни наотрез отказываются от рисовой каши, другие - от вареных овощей. К тому же больные дети и так себя плохо чувствуют, и аппетит у них пропадает. Но если дома мама может готовить для своего малыша его любимую еду, то в больнице так не получится.

- С 2011 года еду для всех пациентов нашей больницы готовит компания «Элиона», - объяснил Дмитрий Антонов. - Пища готовится сразу на 900 человек, и, конечно, личные вкусовые пристрастия каждого пациента учитывать невозможно. Поэтому диетврач отслеживает качество приготовления, чтобы было абсолютно правильно приготовленное детское питание. К примеру, пряности есть, но в ограниченном количестве, потому что в детском питании много пряностей быть не может.

Как рассказали в больнице, по медицинским показаниям примерно 15 процентов детей получают гипоаллергенную диету, еще 10 процентов - протертую пищу.

- Понятно, что эти виды диет исключают специи и приправы, в них уменьшенное количество соли. Возможно, это создает менее вкусное ощущение, - говорит Дмитрий Антонов. – Но, тем не менее, все эти диеты обоснованы, они разработаны по приказу федерального Министерства здравоохранения и каждый раз подтверждаются нашим диетврачом.

- К сожалению, у определенного процента населения не совсем правильные - с точки зрения врача - вкусовые пристрастия, - рассказывает Екатерина Троицкая, руководитель педиатрической службы детской краевой больницы. - Даже 3-летние дети иногда самой вкусной едой считают сосиску в тесте с кетчупом. Такое питание мы, конечно, предоставлять не можем. У нас питание лечебное - не жареное, не жирное, не копченая колбаса и не консервы.

Минздрав организовал снятие проб

Жаловаться надо не в соцсети, а в администрацию

Врачи сетуют, что родители слишком привыкли полагаться на социальные сети. Например, сообщение об остывшем супе они могут сразу выложить в интернет, вместо того чтобы обратиться к сотруднику столовой с просьбой подогреть блюдо.

- Возможно, где-то в приготовление пищи вмешивается человеческий фактор, - говорит главный врач краевой детской больницы. - Но мы всегда готовы оперативно на это реагировать, лишь бы информация от пациентов своевременно поступала к нам. Потому что контрольное блюдо у нас хранится 48 часов. И в случае каких-то жалоб можно его проанализировать, проверить, все ли в порядке, и принять какие-либо меры.

Как сообщили в больнице, при наличии серьезных жалоб и нарушений проводятся внеплановые заседания совета по питанию КДКБ совместно с представителями поставщика услуги, компанией «Элиона», с представлением официальной претензии. Но с начала 2019 года к администрации больницы по поводу качества пищи обратились всего два человека.