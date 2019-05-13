2019-05-13T07:46:43+03:00
Общество

Погода на 13-19 мая 2019 в Перми: после жары начнется похолодание

Погода на 13-19 мая 2019 в Перми: в городе вновь побит температурный рекорд
Елена КОНОВА
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--Фото: Юлия Лоза
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Погода на 13-19 мая 2019 в Перми нас не удивит. После аномальной жары в городе установится привычная для мая температура.

Как рассказали синоптики, день 12 мая стал самым жарким за 130 лет.

- . Также перекрыт рекорд всей первой половины мая – никогда ранее температура в этот период не достигала отметки +30°. А 13 мая в Перми продолжится экстремальная жара, и, скорее всего, очередной температурный рекорд будет побит, - сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. - Температура может подняться до 30 градусов. Стоит отметить, что в Перми иногда за все лето температура не достигает таких значений: например в 2014 г. годовой максимум составил +29,9°, а в 2017 г. +29,5°, что ниже сегодняшнего рекордного максимума.

14 мая в городе ещё будет жарко, а вот днём 15 мая начнется похолодание. Оно принесет с собой дожди и грозы, а температура воздуха упадет до 15-20 градусов.

- Вторая декада мая будет уже прохладнее, но в целом на улице будет тепло, - добавили синоптики. - Но из-за аномальной жары началось активное таяние снега, которое привело за собой паводок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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