«ЭР-Телеком» проведет хакатон по разработке продуктовых решений и аналитике данных

«ЭР-Хакатон» – инновационная площадка, где разработчики и IT-специалисты смогут создать нестандартные цифровые решения для бизнеса, прокачать свои профессиональные навыки, пообщаться с менторами и погрузиться в бизнес-среду.

Хакатон пройдет 18-19 мая на базе крупнейшего частного технопарка городского формата в сфере высоких технологий Morion Digital. Отметим, что ER-Hackaton - одно из первых открытых мероприятий на территории технопарка в рамках деятельности его якорного резидента - компании ЭР-Телеком. Наши участники войдут в число первых пользователей новых площадей Morion Digital и его первооткрывателей!

«ЭР-Телеком» приглашает на хакатон студентов 4-го курса бакалавриата, магистров и выпускников в области IT, математики, техники или статистики. Принять участие в хакатоне можно индивидуально или в составе команды (от 3 до 5 человек). Каждому члену команды нужно зарегистрироваться по отдельности. Подать заявку можно здесь.

Все участники хакатона получат сертификат, дающий дополнительные баллы при поступлении в сетевую магистратуру совместно с ИТМО, ПГНИУ, ЭР-Телеком Холдинг. Победители соревнования получат денежные призы: 50 000 рублей – за первое место, 30 000 рублей - за второе место и 20 000 рублей за третье. Участники получат возможность проверить себя и стать частью команды «ЭР-Телеком».

«ЭР-Хакатон» - это возможность для ИТ-разработчиков проявить свои таланты в решении реальных кейсов «ЭР-Телекома» в сфере цифровых технологий. Мы создаем среду, в которой участники смогут получить навык работы в команде, получить поддержку экспертов и интегрироваться в «живые» проекты компании. Мы ждём программистов и всех интересующихся разработкой, готовые команды и отдельных участников. Ждём студентов и тех, кто хочет участвовать в цифровом развитии края и страны», - подчеркивает Елена Ступина, директор по персоналу и организационному развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг».