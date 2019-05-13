«Я просто села, а машина оказалась в заборе». Полицейский записал на видео разговор с нетрезвой угонщицей из Перми

30-летняя пьяная пермячка пыталась угнать автомобиль, но в итоге устроила аварию, врезавшись в забор. Как рассказали в пресс-службе полиции, это произошло на улице Автозаводская. Девушка отдыхала в кафе с подругами.

"Я не умею за рулем сидеть", признается нетрезвая дама за рулем машины, врезавшейся в забор. 00:00 00:00

- Она решила добраться домой на чужой машине, села за руль автомобиля службы доставки еды, и уже через несколько метров врезалась в забор, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Дело в том, что курьер из службы доставки так торопился забрать заказ, что оставил ключи в замке зажигания. А злоумышленница этим воспользовалась.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Полицейские опубликовали на сайте видео разговора с угонщицей, которая сидит в патрульной машине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/708360" frameborder="0"></iframe> Разговор полицейского с угонщицей из Перми.

- Я че, в общественном месте? Убери камеру! Камеру убирай! - говорит девушка.

- Трогать не надо ее, - отвечает полицейский.

- Я села за руль…

- А дальше что произошло?

- Ну, все.

- Как так произошло, что она в заборе оказалась?

- Не знаю! Ниче я не нажимала. Я села и все.

- А как она оказалась в заборе?

- Откуда я знаю?

Девушка отказывалась проходить тест на алкоголь. Угонщицу доставали в отделение, где на нее был составлен протокол. Пермячке придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

- Также в отделе полиции Кировского района по факту угона возбуждено уголовное дело, - добавили в пресс-службе. - Злоумышленнице грозит до пяти лет заключения.