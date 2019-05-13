2019-05-13T09:40:19+03:00
Звезды

«Худеть - экономически невыгодно». Марина Федункив в очередной раз рассмешила сеть новым роликом

Пермская актриса призвала всех худеющих подумать, прежде чем скидывать лишние килограммы [видео]
Елена КОНОВА
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--Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Звезда Instagram Марина Федункив опубликовала новый ролик в своем аккаунте с подписью:

- (С пометкой срочно!): партии «Калорийная Россия» срочно требуется «лицо». Резюме габаритов лица кидайте в комментарии.

marina_phedunkivmarina_phedunkiv
Марина Федункив о похудении
43170 отметок «Нравится»580 комментариевInstagram

В комментариях подписчики актрисы уже пишут свои предложения:

- Если выберете меня, я обещаю есть минимум три раза в день и не сбросить ни единого кг! Поддерживать каждого в его желаниях что-нибудь поглотить в любое время суток! Обещаю признать все спорт-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы по всей стране нелегальными и закрыть!

На самом видео Марина Федункив стоит в огромном розовом пуховике и «плачет».

- Девочки, прежде чем худеть, подумайте: достаточно ли у вас будет средств для смены гардероба, - говорит актриса. - Потому что похудение - вещь просто экономически невыгодная.

Ролик набрал уже больше 500 тысяч просмотров и собрал более 500 комментариев.

- Марина, вы с юмором подходите к каждой ситуации, я вас обожаю, спасибо, что каждый раз поднимаете настроение, - пишут поклонники актрисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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