2019-05-12T19:51:00+03:00
Общество

Участница проекта "КП"-Пермь": "Велосипед - лучший спорт для жаркой весны"

Наталья Луканина уехала на майские праздники кататься на велосипеде
Елена КОНОВА
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Наталья уже сбросила 6 кгНаталья уже сбросила 6 кг
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Участница проекта "КП"-Пермь" "Преображение" продолжает бороться за стройность! С утра - зарядка, белковый завтрак, нежирный обед, перекус, любимая тренировка и легкий ужин. И вот уже 6 кг как будто и не было никогда!

- В майские праздники я уеду подальше от жирных шашлыков и алкоголя - в Удмуртию, - говорит Наталья. - Мы с друзьями будем кататься на велосипедах. Надеюсь, что сброшу еще пару кг. Так приятно - на улице жара, я, постепенно, сбрасываю все лишнее. Скоро и в любимое платье лезу. И вам, друзья, хороших выходных!

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Героиня "Преображения" уехала кататься на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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