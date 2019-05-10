Участница проекта "КП"-Пермь": "Велосипед - лучший спорт для жаркой весны"

Участница проекта "КП"-Пермь" "Преображение" продолжает бороться за стройность! С утра - зарядка, белковый завтрак, нежирный обед, перекус, любимая тренировка и легкий ужин. И вот уже 6 кг как будто и не было никогда!

- В майские праздники я уеду подальше от жирных шашлыков и алкоголя - в Удмуртию, - говорит Наталья. - Мы с друзьями будем кататься на велосипедах. Надеюсь, что сброшу еще пару кг. Так приятно - на улице жара, я, постепенно, сбрасываю все лишнее. Скоро и в любимое платье лезу. И вам, друзья, хороших выходных!

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/