Барабанщицы, суворовцы и система «Град». 25 самых ярких кадров с парада в честь Дня Победы в Перми 2019

Тринадцать тысяч пермяков успели занять места на трибунах Октябрьской площади, чтобы посмотреть парад вблизи. Остальные обступили площадь с разных сторон. Ветеранов, на чьих мундирах и пиджаках гордо красовались яркие медали и ордена, привезли на специальных автобусах и усадили в первых рядах.

Перед началом парада большой сводный хор из 400 человек и солист Пермского театра оперы и балета Владимир Тайсаев исполнили песню «День Победы».

А потом по площади прошли колонны суворовцев и кадетов, курсантов военных институтов, юнармейцы. И главное, самое яркое зрелище – проезд боевой техники. Шли боевые машины «Град» и «Смерч», бронетранспортеры и самоходные артиллерийские орудия.

После Торжественного прохождения войск на Октябрьскую площадь вышла колонна «Бессмертного полка».

В ожидании парада ветераны исполнили вальс.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главные зрители - ветераныФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горожане со всех сторон обступили площадь.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ветераны войны и труженики тылаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открыли праздник барабанщики.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Знамя ПобедыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Принял парад начальник Пермского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации», генерал-майор Николай Братухин.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открыли парад кадеты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Федора Кузьмина.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девушки очаровательны и на парадеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Идут росгвардейцыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В едином строю.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чеканя шагФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Едет военная техника.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юный водительФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

БТРы на площадиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Равнение на ветеранов!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зрители увлеченно смотрели на парадФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полной боевой готовности.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зенитчики к параду готовыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самоходные артиллерийские орудия.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Система "Град"...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

...и ее "потомок" - система "Смерч"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО