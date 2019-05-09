Барабанщицы, суворовцы и система «Град». 25 самых ярких кадров с парада в честь Дня Победы в Перми 2019
Тринадцать тысяч пермяков успели занять места на трибунах Октябрьской площади, чтобы посмотреть парад вблизи. Остальные обступили площадь с разных сторон. Ветеранов, на чьих мундирах и пиджаках гордо красовались яркие медали и ордена, привезли на специальных автобусах и усадили в первых рядах.
Перед началом парада большой сводный хор из 400 человек и солист Пермского театра оперы и балета Владимир Тайсаев исполнили песню «День Победы».
А потом по площади прошли колонны суворовцев и кадетов, курсантов военных институтов, юнармейцы. И главное, самое яркое зрелище – проезд боевой техники. Шли боевые машины «Град» и «Смерч», бронетранспортеры и самоходные артиллерийские орудия.
После Торжественного прохождения войск на Октябрьскую площадь вышла колонна «Бессмертного полка».
В ожидании парада ветераны исполнили вальс.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Главные зрители - ветераныФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Горожане со всех сторон обступили площадь.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ветераны войны и труженики тылаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Открыли праздник барабанщики.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Знамя ПобедыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Принял парад начальник Пермского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации», генерал-майор Николай Братухин.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Открыли парад кадеты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Федора Кузьмина.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Девушки очаровательны и на парадеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Идут росгвардейцыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В едином строю.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Чеканя шагФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Едет военная техника.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Юный водительФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
БТРы на площадиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Равнение на ветеранов!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Зрители увлеченно смотрели на парадФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В полной боевой готовности.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Зенитчики к параду готовыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Самоходные артиллерийские орудия.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Система "Град"...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
...и ее "потомок" - система "Смерч"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В завершении прошла автомобильная техника – «Урал-4320», «ТИГР», «КАМАЗ-5350».Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU
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