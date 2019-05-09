2019-05-09T15:04:58+03:00
Общество

Барабанщицы, суворовцы и система «Град». 25 самых ярких кадров с парада в честь Дня Победы в Перми 2019

На первых рядах сидели самые важные зрители - ветераны
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Парад прошел под девизом "Поющая Победа"Парад прошел под девизом "Поющая Победа"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Тринадцать тысяч пермяков успели занять места на трибунах Октябрьской площади, чтобы посмотреть парад вблизи. Остальные обступили площадь с разных сторон. Ветеранов, на чьих мундирах и пиджаках гордо красовались яркие медали и ордена, привезли на специальных автобусах и усадили в первых рядах.

Перед началом парада большой сводный хор из 400 человек и солист Пермского театра оперы и балета Владимир Тайсаев исполнили песню «День Победы».

А потом по площади прошли колонны суворовцев и кадетов, курсантов военных институтов, юнармейцы. И главное, самое яркое зрелище – проезд боевой техники. Шли боевые машины «Град» и «Смерч», бронетранспортеры и самоходные артиллерийские орудия.

После Торжественного прохождения войск на Октябрьскую площадь вышла колонна «Бессмертного полка».

В ожидании парада ветераны исполнили вальс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ожидании парада ветераны исполнили вальс.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главные зрители - ветераны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главные зрители - ветераныФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горожане со всех сторон обступили площадь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горожане со всех сторон обступили площадь.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ветераны войны и труженики тыла Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ветераны войны и труженики тылаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открыли праздник барабанщики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открыли праздник барабанщики.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Знамя Победы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Знамя ПобедыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Принял парад начальник Пермского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации», генерал-майор Николай Братухин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Принял парад начальник Пермского Суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации», генерал-майор Николай Братухин.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открыли парад кадеты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Федора Кузьмина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открыли парад кадеты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Федора Кузьмина.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девушки очаровательны и на параде Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девушки очаровательны и на парадеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Идут росгвардейцы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Идут росгвардейцыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В едином строю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В едином строю.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чеканя шаг Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чеканя шагФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Едет военная техника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Едет военная техника.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юный водитель Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юный водительФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

БТРы на площади Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

БТРы на площадиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Равнение на ветеранов! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Равнение на ветеранов!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зрители увлеченно смотрели на парад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зрители увлеченно смотрели на парадФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полной боевой готовности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полной боевой готовности.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зенитчики к параду готовы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зенитчики к параду готовыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самоходные артиллерийские орудия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самоходные артиллерийские орудия.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Система "Град"... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Система "Град"...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

...и ее "потомок" - система "Смерч" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

...и ее "потомок" - система "Смерч"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В завершении прошла автомобильная техника – «Урал-4320», «ТИГР», «КАМАЗ-5350». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В завершении прошла автомобильная техника – «Урал-4320», «ТИГР», «КАМАЗ-5350».Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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