2019-05-08T15:02:12+03:00
Общество

Детсад в «Гулливере» возводят по графику

В учреждении будет 160 мест для ребятишек
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Фото пресс-службыФото пресс-службы
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Завершены работы по устройству свайного основания детского сада на 160 мест, который совсем скоро появится на территории жилого комплекса «Гулливер» в центре Перми. Этот важнейший социальный объект возводится застройщиком – АО «КОРТРОС-Пермь» - во исполнение Соглашения о взаимодействии, подписанном в сентябре 2017 г. между «КОРТРОСом», Правительством Пермского края и администрацией г. Перми в присутствии губернатора Прикамья Максима Решетникова.

Генеральный подрядчик строительства детсада – ООО «ЖБК-Строй» - уже приступил к следующему этапу работ: устройству фундаментов. Здание будет трехэтажным, общей площадью 3 106,2 м2. Две ясельных группы для детей от 1,5 до 3 лет будут располагаться на первом этажа. На втором и третьем – 4 группы для детей от 3 до 7 лет.

Садик будет выглядеть так

Садик будет выглядеть так

Каркас здания запроектирован монолитным железобетонным, наружные стены - из газобетонных блоков автоклавного твердения. Фасад будет выполнен из навесной вентилируемой системы и облицован фиброцементными плитами и металлокассетами. Применяемое современное инженерное оборудование позволит обеспечить бесперебойную и безопасную работу всех коммуникаций.

Сдача детского сада и передача его на баланс администрации города Перми запланированы до конца нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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