«Дочь только начинала жить». Мама погибшей от упавшей льдины малышки просит миллион за моральный вред

- Я больше не подержу дочку за руку, не поведу ее в детский садик и в школу, - плачет 34-летняя Ольга Е.

В Кировском районном суде начался процесс по делу о гибели 9-месячной Вики (имя изменено). 2 апреля прошлого года на коляску, где находилась малышка, упала льдина. Вика попала в реанимацию. К сожалению, врачам не удалось ее спасти.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть», - сообщали в следственном комитете.

Вот такие ледышки валялись у дома 3 апреля, когда крышу чистили рабочиеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сразу после трагедии суд отправил под домашний арест директора УК Алексея Рямова и инженера Константина Ветрова. Именно они должны были контролировать наличие снега и наледи на крыше дома, около которого произошло ЧП. Однако, свою вину обвиняемые отрицают, ссылаясь на то, что льдина могла упасть и с балкона дома. А ответственность за очистку козырька несет хозяин квартиры.

Расследование по делу длилось больше года. Только в начале мая его направили для рассмотрения в суд.

8 мая в суде допрашивали родителей погибшей Вики, Ольгу и Вячеслава.

- Я работаю парикмахером, - рассказывает Ольга. - Так как у меня была маленькая дочка, я была в декрете, но иногда выходила на работу. С Викой сидела моя хорошая знакомая Екатерина - я платила ей по 200-300 рублей за это. В тот день, 2 апреля, я пошла на работу, Катя осталась с Викой. Муж тогда болел и жил у мамы, чтобы не заразить ребенка.

Ольга вспоминает, что льдина была размерами 50 на 50 смФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем Ольге позвонила взволнованная Екатерина. Она сказала, что во время прогулки на коляску с крыши упала огромная льдина. Ольга села в такси и примчалась к дому. Екатерина с коляской стояли под навесом для машин.

- Я вызвала «скорую помощь», - продолжает Ольга. - До прибытия я успела разглядеть льдину - она была примерно 50 на 50 сантиметров. Козырек коляски был изломан. Вика была без сознания. Медики приехали в течение 5 минут. По дороге в больницу медики пересадили нас в машину реанимации. Там Вику раздели. На голове дочки была огромная гематома.

Ночью врачи сделали малышке операцию, но, по словам Ольги, сообщили, что шансов мало.

- На следующий день дочка скончалась, - плачет Ольга. - Вы не представляете, каково это - похоронить ребенка. Она только начала жить. Это была первая и последняя весна Вики. Понимаете, нашу крышу почти никогда не чистили. Даже 2 апреля по дороге на работу я слышала, как с нее падает наледь.

Отец погибшей малышки, Вячеслав, тоже утверждает, что за наличием снега и льда на крыше работники УК не следили.

- Когда жена, теперь уже бывшая, позвонила и сообщила, что Вика в больнице, я сразу туда поехал, - говорит Вячеслав. - По дороге я специально проехал мимо подъездов и видел, что у одного из них лежат куски льдины. Они были ровные, прямые, такие, которые падают именно с шифера. Если бы лёд упал с балкона, он был бы ребристый как козырек.

Вячеслав утверждает, что крышу их дома не чистилиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ольга будет подавать иск в размере миллиона рублей за моральный вред. Вячеслав пока не определился с суммой иска.

Между тем, сами обвиняемые вину не признают, настаивая, что лед упал именно с балкона. Но источник, близкий к делу, сообщил, что у следствия есть основания полагать, что лед упал с крыши.

Следующее заседание состоится 13 мая. В процессе будут допрашивать свидетелей.