День Победы-2019 в Перми: Полная программа мероприятий, какие улицы будут перекрыты и как в длинные выходные работают поликлиники, банки и почта

Парад

День Победы-2019 в Перми начнется с парада. 9 мая в 10.00 по Октябрьской площади под музыку сводного оркестра под управлением Евгения Тверетинова пройдут колонны офицеров и курсантов военных институтов, кадетов и суворовцев. Следом - боевые машины «Град» и «Смерч», бронетранспортеры, зенитная установка и самоходные артиллерийские орудия.

Зрителей на Октябрьскую площадь будут пускать с 9 часов утра. Там установят трибуны на 13 тысяч мест. Кстати, прямую трансляцию можно будет смотреть на большом экране у Театра-Театра.

После парада военная техника отправится на улицу Ленина. В течение всего дня здесь будет работать музей под открытым небом.

Бессмертный полк

Предварительной регистрации, чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка», не требуется. Нужно только взять с собой фотографию своего родственника-фронтовика и прийти с ней к месту сбора.

Формирование колонн начнется с 10 часов утра на Комсомольском проспекте, между улицами Краснова и Революции. Причем на обеих сторонах Комсомольского проспекта: на стороне школы №9 и парка имени Горького.

Движение колонн начнется примерно в 10.50. «Бессмертный полк» пройдет по Октябрьской площади, повернет перед ЦУМом налево и дойдет до площади перед Театром-Театром.

Шествие "Бессмертного полка" начнется в 11.00Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эспланада

С 12.00 до 23.00 у монумента «Героям фронта и тыла» будут работать интерактивные площадки: полевая кухня, фронтовой кинотеатр, фотоателье, детские интерактивные площадки. Там же на малой сцене будет проходить концерт с участием пермских вокальных ансамблей, хоров и артистов.

На главной сцене у Театра-Театра в 12.00 начнется праздничный концерт, в котором выступят сводный хор, Пермский губернский оркестр, ансамбли «Солнечная радуга», «Груша», «Ярмарка», школа танца Юлии Трестер, музыкальный театр «Орфей», ансамбли «Антарес» и «Дивертисмент», хор «Млада» и другие пермские артисты и коллективы.

А в 19.00 начнут выступления приглашенные звезды - экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер, певец и композитор Марк Тишман, вокалистка группы «Юта» Анна Осипова, участник шоу «Голос» Ольга Шаумарова и вокальный проект «VIVA», в котором принимают участие пять солистов мюзиклов и телешоу.

В 23.00 с правого берега Камы запустят десятиминутный фейерверк. Лучше всего его будет видно с набережной Камы и Соборной площади.

Парк Горького

9 мая в 13.00 на главной сцене парка Горького пройдет концертная программа с участием артистов и детских творческих коллективов нашего города. Для любителей бальных танцев состоится ежегодный городской бал «Яблони в цвету». А затем все желающие смогут потанцевать под духовой оркестр.

На центральной площади с 14.00 будет работать полевая кухня, где всех посетителей будут угощать фронтовой кашей и чаем.

Рядом расположится "пункт для новобранцев", где можно будет пройти курсы по сборке автомата, химической защите и оборонительной тактике, а также получить сувенирную гильзу и георгиевскую ленточку.

9 мая будут кормить фронтовой кашейФото: Ирина МОЛОКОТИНА

Гуляния в районах

В Дзержинском районе массовое гуляние «Равнение на Победу!» пройдет 9 мая в 13.00 в сквере им. Дзержинского (ул. Ленина, 85).

Жители Индустриального района смогут принять участие в праздничной культурно-досуговой программе в саду Миндовского (ул. Мира, 9). Мероприятие начнется с реконструкции эпизода битвы за Берлин. Будет организована выставка военных ретро-автомобилей и бронетехники 1930-1940-х годов. Начало в 15.00.

Танцевальная программа под духовой оркестр «Мелодии Победы» состоится 9 мая в 13.00 в сквере у Дворца культуры Кирова (ул. Кировоградская, 26). А в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106) праздничная программа начнется в 15.00. С концертной программой выступит ансамбль «Воскресение».

В Мотовилихе состоится несколько уличных гуляний. 7 мая в 16.00 - на аллее Журналистов (ул. Уинская, 8а), 8 мая в 16.00 - в сквере Розалии Землячки (ул. Лебедева, 27), 9 мая в 11.00 - в микрорайоне Рабочий поселок, в сквере у мемориала «Воину-освободителю».

В Орджоникидзевском районе в парке культуры им. Чехова (ул. Репина, 20) состоится праздник «Салют, Победа!» Начало 9 мая в 15.00. В концерте примет участие ансамбль «Ярмарка».

На площади перед Дворцом культуры «Бумажник» (ул. Корсуньская, 31) 9 мая в 12.00 начнется народное гуляние «Победный май».

Концертная программа «Победный май» с участием военнослужащих Пермского гарнизона состоится 9 мая в 14.00 на площади у Дома офицеров (ул. Сибирская, 59).

Тематическая акция с участием творческих коллективов Дворца культуры им. Солдатова пройдет 9 мая в 14.00 на площади перед дворцом (Комсомольский проспект, 79).

Массовое гуляние, посвященное Дню Победы, состоится 9 мая в 17.00 на площади перед Дворцом культуры им. Калинина (ул. Куйбышева 140).

ЦЕНТР ГОРОДА БУДЕТ ЗАКРЫТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

В связи с Парадом

9 мая, с 5.00 до 16.00, будет закрыто движение всех видов транспорта:

- Улица Куйбышева - от Екатерининской до Петропавловской (без остановки движения по улицам Петропавловская и Екатерининская);

- Улица Екатерининская - от Газеты «Звезда» до Куйбышева (без остановки движения по улицам Газеты «Звезда» и Куйбышева);

- Улица Луначарского - от Куйбышева до Газеты «Звезда» (без остановки движения по улицам Газеты «Звезда» и Куйбышева);

- Комсомольский проспект - от Революции до Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловская, Советская и Монастырская);

- Комсомольский проспект - четная сторона от Тимирязева до Революции (без остановки движения по Тимирязева);

- Октябрьская площадь;

- Улица Ленина - от Газеты «Звезда» до Попова;

- Улица Пушкина - от Газеты «Звезда» до Куйбышева (без остановки движения по улицам Газеты «Звезда» и Куйбышева);

- Улица Краснова - от Газеты «Звезда» до Пушкина (без остановки движения по улице Газеты «Звезда»).

С 12.00 до 16.00 будет закрыта улица Попова - от Петропавловской до Екатерининской.

С 5.00 до 00.00 будет прекращено движение:

- Улица Ленина - от Попова до Крисанова;

- Улица Борчанинова - от Екатерининской до Петропавловской.

В связи с возложением венков

В день Победы в Перми пройдет акция «Поклонимся великим тем годам» - состоится возложение венков на воинское кладбище к мемориалу «Скорбящая». Колонна пройдет от Комсомольской площади по улице Сибирской к воинскому кладбищу. Шествие колонны начнется 9 мая в 15.00.

В связи с этим 9 мая с 15.00 до 17.00 будет прекращено движение транспорта по улицам:

- Комсомольский проспект четная и нечетная сторона от улицы Коминтерна до улицы Белинского;

- Комсомольская площадь;

- Белинского от улицы Пионерская до улицы Карла Маркса;

- площадь Карла Маркса;

- Сибирская от площади Карла Маркса до улицы Пушкина;

- Полины Осипенко от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;

- Пушкина от улицы Сибирская до улицы Николая Островского;

- Николая Островского от улицы Пушкина до улицы Достоевского;

- Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Парковая;

- Парковая от улицы Достоевского до улицы Ленина;

- Северная дамба от улицы Ленина до улицы Уральская.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ ПАРКОВАТЬСЯ?

С 5.00 8 мая до 16.00 9 мая будет запрещена парковка:

- Комсомольский проспект - от Революции до Ленина;

- Октябрьская площадь;

- Улица Ленина - от Комсомольского проспекта до Попова.

С 5.00 8 мая до 00.00 9 мая нельзя парковаться:

- Улица Ленина - от Попова до Крисанова;

- Улица Борчанинова - от Ленина до Петропавловской.

Также с 17.00 8 мая до 17.00 9 мая будет запрещена парковка на улицах:

- Комсомольский проспект, нечетная сторона от улицы Коминтерна до улицы Белинского;

- Комсомольская площадь;

- улица Белинского от улицы Пионерская до площади Карла Маркса;

- площадь Карла Маркса;

- улица Сибирская от площади Карла Маркса до улицы Пушкина;

- улица Полины Осипенко от улицы 25 Октября до улицы Сибирская;

- улица Пушкина от улицы Сибирская до улицы Николая Островского;

- улица Николая Островского от улицы Пушкина до улицы Достоевского;

- улица Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Парковая;

- улица Парковая от улицы Достоевского до улицы Ленина.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В день Победы центр Перми будет перекрыт для движения транспорта. Поэтому 9 мая у многих автобусов и трамваев изменят маршруты.

С 5.00 до 16.00 автобусы № 1, 3, 4, 5, 13, 19, 32, 36, 59, 61, 66, 74 и 77 будут ходить в объезд: в сторону Центрального рынка по улицам Белинского, Куйбышева и Пушкина, в обратном направлении – по улицам Революции и Комсомольскому проспекту.

Автобусы №7, 41, 60 пойдут по укороченному маршруту до Драмтеатра по улицам Монастырская, Окулова, Крисанова и Петропавловская, в обратном направлении – по улицам Петропавловская и Попова.

Автобус №33 пойдет по улице Сибирская.

С 10.00 до 17.00 автобусы №16, 18, 32, 36, 63 и 77 будут ходить по улицам Ивановская, Ким, Индустриализации и Лебедева и далее по своим маршрутам, с приостановкой движения с 10.00 до 12.00 по улицам Лифанова и Якова Свердлова.

С 5.00 до 0.00 автобусы №10, 14, 15, 20, 35, 39, 46, 49, 54, 67, 68 будут ходить по улице Крисанова. А автобус №2 на это время будет отменен.

Также с 5.00 до 12.00 в объезд по улице Крисанова пойдут автобусы №6, 8, 53, 3т и 7т. С 12.00 до 16.00 эти автобусы будут следовать по укороченному маршруту до остановки «Драмтеатр».

Кроме того, 9 мая поменяются маршруты троллейбусов и трамваев. С 5.00 до 16.00 маршруты троллейбусов №10 и №12 будут укорочены до остановки «Центральный рынок». Троллейбус №1 до 16.00 ходить не будет вообще. Троллейбус №5 до 16.00 будет ходить до остановки «Комсомольская площадь», после 16.00 - до остановки «Улица Советская».

С 5.00 до 16.00 трамвай №4 не будет ходить вообще, а трамвай №7 - только до остановки «Разгуляй». Маршрут трамвая №5 с 10.00 до 22.00 будет укорочен до остановки «Улица Стахановская». Трамвай № 11 с 5.00 до 00.00 пойдет в объезд по улице Белинского в оба направления.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ПОЛИКЛИНИКИ, ПОЧТА, БАНК

Почта

8 мая - все почтовые отделения закроются на час раньше.

9 мая - выходной день.

10 мая - работают отделения, которые обычно открыты в субботу.

11, 12 мая - почтовые отделения работают по своему обычному графику.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России. Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

ЗАГС

Как сообщили в Управлении ЗАГС администрации Перми, 11 мая будут работать загсы Свердловского и Мотовилихинского районов.

Время приема посетителей - с 9.00 до 15.30, без обеда.

С 13 мая все отделы работают в обычном режиме.

Поликлиники

Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, 9 мая поликлиники не работают.

10, 11 и 12 мая будут организованы приемы дежурных врачей.

Неотложная помощь, экстренная стоматологическая помощь, скорая медицинская помощь, травмпункты и стационары будут работать в обычном режиме.

Сбербанк

8 мая - офисы Сбербанка закроются на час раньше.

9, 10 мая - выходные дни.

11 и 12 мая - офисы работают по обычному графику.

МФЦ

9, 11 и 12 мая - выходные дни.

8, 10 мая - по обычному графику.

МРЭО ГИБДД

8 и 11 мая - .рабочие дни по обычному графику.

9, 10, 12 мая - выходные дни