2019-05-08T11:02:19+03:00
Общество

В Прикамье полицейский предотвратил пожар в доме

Он сам стал тушить пожар
Лилия Абибулаева
Поделиться:
фото с сайта ГУ МВД по Пермскому краюфото с сайта ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Реакция сотрудника дежурной части МВД Куединского района помогла спасти жизнь жильцам многоквартирного дома.

Сотрудник полиции находился на выходном в тот день. Лейтенант полиции Евгений Пономарев увидел, что первый этаж его дома весь в дыму. Мужчина незамедлительно сообщил о случившемся в оперативные службы и принялся тушить пожар.

- Офицер, осознавая опасность распространения огня, вошел в квартиру. В комнате на кровати горел матрас. Пламя оперативно удалось ликвидировать, что не позволило распространиться огню в жилом помещении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Оказалось, что пьяный 43-летний жилец квартиры на первом этаже уронил непотушенную сигарету на матрас и ушел из дома.

В результате ЧП, благодаря оперативным действиям сотрудника полиции, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
Новости 24
DJ Smash выступит на открытии Студвесны в Перми
Житель Березников зарезал своего знакомого
Энергетики приступили к замене тепловых сетей в Перми
В связи с возложением венков к мемориалу «Скорбящая» 9 мая в центре Перми перекроют движение
В Перми началась массовая эвакуация ТЦ
В Перми неизвестные взорвали банкомат
В Пермском крае мужчина до смерти забил свою жену
Радио «Комсомольская правда в Перми» начинает проект «Бизнес-среда»
В Перми нашли живым пропавшего по дороге на работу 47-летнего мужчину
В Перми начался масштабный ремонт дорог
В Перми впервые за 57 лет побит температурный рекорд
Следственный комитет: В Березниках арестовали троих подозреваемых по делу о взрыве на «Азоте»
МЧС предупреждает о сильном граде и ветре в Прикамье
Жителя Губахи сняли с самолета за крупный долг
В Прикамье «за решетку» отправится вор-рецидивист
Экс-министр транспорта Пермского края на допросе рассказал про квартиру, за продажу которой его судят
В Перми появился передвижной офис МФЦ
Пермячка отсудила у транспортной компании 9 тысяч за неработающий кондиционер