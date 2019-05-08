В Прикамье полицейский предотвратил пожар в доме

Реакция сотрудника дежурной части МВД Куединского района помогла спасти жизнь жильцам многоквартирного дома.

Сотрудник полиции находился на выходном в тот день. Лейтенант полиции Евгений Пономарев увидел, что первый этаж его дома весь в дыму. Мужчина незамедлительно сообщил о случившемся в оперативные службы и принялся тушить пожар.

- Офицер, осознавая опасность распространения огня, вошел в квартиру. В комнате на кровати горел матрас. Пламя оперативно удалось ликвидировать, что не позволило распространиться огню в жилом помещении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Оказалось, что пьяный 43-летний жилец квартиры на первом этаже уронил непотушенную сигарету на матрас и ушел из дома.

В результате ЧП, благодаря оперативным действиям сотрудника полиции, никто не пострадал.