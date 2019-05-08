"Я скучаю по своим детям". Сергей Жуков признался пермякам, что ему тяжело дается разлука с семьей

- "Потому что есть Алешка у тебя", - напевает девушка, направляясь к УДС "Молот".

Перед зданием - толпа людей. Всем не терпится увидеть концерт "Руки Вверх". Многие вспоминают, что их связывает с группой. Ведь Сергей Жуков более 20 лет пишет треки и выступает с концертами в России. Под его музыку взрослело не одно поколение.

-Фото: архив "КП"

Концерт начался в 20.30. И зал просто взорвался аплодисментами, когда на сцену вышел Сергей Жуков.

- Привет, пермяки! - поприветствовал он поклонников. - Ого, сколько среди вас мужчин! Хотя песни "Руки Вверх" мы писали для девушек.

Концерт "Руки вверх" в Перми.

После нескольких песен Сергей ушёл на небольшой перерыв. А вместо него на сцену вышла группа "Отпетые мошенники"!

- Да ладно! - удивились девушки, стоящие небольшой группой на трибунах.

Певцы исполнили свои хиты - "Девушки бывают разные", "А у реки...", "Люби меня, люби". Зал громко пел любимые песни. Затем на сцену снова вышел Сергей Жуков.

-Фото: архив "КП"

- Я очень скучаю по детям, - признался он. - Я, бывает, отсутствую по 15 дней в месяц. А ведь дети так быстро растут! Думаю про младшего: "Пожалуйста, не расти, дай еще посюсюкаться". Сейчас сидит на у меня коленях, а завтра уже в парк с друзьями пойдет. Я очень хочу, чтобы вы сейчас послали домой огромное количество любви детям.

Концерт закончился песней "Когда мы были молодыми". Сергей Жуков покидал сцену под крики и бурные овации.