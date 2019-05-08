2019-05-07T16:12:48+03:00
Общество

«8-летняя Вика плохо говорит и не может удержать ложку в руке, но диагноз поставить не могут»

Пермяков просят оказать посильную помощь в лечении девочки
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы "Дедморозим"Фото пресс-службы "Дедморозим"
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- Собрать простой детский конструктор Вике помогает мама, - рассказывают в пресс-службе благотворительного фонда «Дедморозим».

Скоро девочке исполнится 8 лет, но она плохо говорит, не может удержать в руке ложку или карандаш. Когда Вике был годик, ей поставили инвалидность. Позже врачи начали подозревать серьезное генетическое заболевание.

- Генетики подозревают у девочки синдром Жубера, из-за которого у девочки и нарушена координация, - добавили в фонде. - Но самая большая опасность этой болезни в том, что дыхание ребенка может в любой момент остановиться. Пока девочке во всем помогает мама, она всегда рядом. Но без генетического исследования болезнь Вики представляется врачам как разобранный конструктор - есть отдельные части, но собрать их не получается.

Жителей Перми и других городов просят помочь врачам установить диагноз и назначить лечение. Стоимость исследования - 120 тысяч рублей. Его готовы провести в московской лаборатории. Информация о том, как помочь Вике, тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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