«Держали в бане связанным по рукам и ногам». Гендиректора строительной фирмы в Перми похитили ради 12 миллионов

В 6 утра 24 апреля 43-летний генеральный директор строительной фирмы вышел из своего дома на Тихом Компросе. Он собирался в командировку. Но не успел он сесть в свою машину, как прямо во дворе трое мужчин напали на него, приставив нож, накинули ему на голову мешок и посадили в автомобиль. После чего увезли его в Кунгурский район.

Там они подъехали к дачному кооперативу и заехали на участок. Время было еще раннее, да и праздники еще не начались, поэтому никто из дачников не заметил, как похищенного вытащили из машины и под угрозой ножа связали по рукам и ногам. Связанного бизнесмена похитители затащили в баню и заперли снаружи.

Оставив пленника взаперти, они отправили на фирму бизнесмена SMS-сообщение: «Ваш директор похищен, освободим за выкуп в 12 миллионов рублей».

- В отдел полиции Свердловского района Перми обратились сотрудники одного из коммерческих предприятий и сообщили, что им пришло SMS-сообщение о похищении их коллеги с требованием выкупа, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, установленные возле дома бизнесмена, оперативники вычислили автомобиль похитителей и объявили его в розыск. Белую иномарку обнаружили сотрудники ГИБДД возле Фролов. Водитель - ранее судимый 52-летний мужчина - был задержан. Он признался, что участвовал в похищении человека и выдал место, где держали предпринимателя.

В тот же день сотрудники уголовного розыска освободили похищенного. Он так и лежал связанным в бане. Двух остальных похитителей – одному 50 лет, другому – 23 года – задержали спустя несколько часов в разных местах.

Следственный отдел по Свердловскому району г. Пермь СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека из корыстных побуждений».

- Всем троим похитителям предъявлено первоначальное обвинение в «Похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и угрозой его применения, группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений», - сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.

Свердловский районный суд принял решение об аресте всех троих обвиняемых до 24 июня.