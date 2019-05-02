«Халатность врачей стала безнаказанной». Как откликнулись пермяки на смерть женщины в больнице

Опубликованный на нашем сайте материал «Ей было больно, а врачи не подходили. В прикамской больнице умерла женщина, которую лечили от перелома пятки» вызвал бурное обсуждение на сайте и в соцсетях. Публикуем наиболее яркие отклики наших читателей.

Лариса:

- Непрофессионалов с дипломами и даже с степенью доктора у нас в медицине хоть отбавляй. Особенно «отличаются» выпускники медвузов. Сейчас в нашу поликлинику выбросили десант таких «специалистов», человек 10. Из них только троих с натяжкой можно назвать молодыми специалистами, остальные просто нули, так говорят их старшие коллеги, и, главное, учиться не хотят. У меня приятельница - стоматолог с 40-летним стажем пыталась научить молодого врача, так он просто слушать ничего не хочет, некогда. Он после основной работы еще идет работать на платной основе, такой специалист по одноразовым пломбам, которые держаться до первого приема пищи.

Екатерина:

- Вот поэтому многие боятся попадать в больницу, из последних сил сами дома выкарабкиваются...

Юлия:

- В медицину далеко не все идут по призванию. 17 лет назад я оказалась в нашем медицинском вузе во время сдачи вступительных экзаменов. Большая часть абитуриентов были детьми медработников. При этом родители в беседах между собой говорили о том, какая это неблагодарная работа, зарплаты маленькие и т.п. Но почему же они своих детей пристраивали именно в этот вуз? Вот загадка.

Гостья:

- Профессора в Кудымкар не поедут. Скажите спасибо, что хоть какие-то врачи находятся, желающих жить в этой глуши и получать гроши - не лишку.

Инна:

- Идет оптимизация в медицине, многих специалистов не хватает и в Перми, закрываются больницы. Не травматолог, а хирург накладывал гипс, значит, такого специалиста, который напрямую лечит травмы, не было в данной больнице. Нет гастроэнтеролога, нет МРТ. Еще бы проверить, есть ли лекарства в реанимации...

Александра:

- Халатность врачей стала безнаказанной. Чуть что медики шантажируют: «Уволимся, кто вас лечить будет?»

Гость:

- Недавно пришлось «побывать» в 11-й МСЧ имени С.Н. Гринберга (в Закамске). Могу сказать только хорошее про врачей и остальной медицинский персонал. После скорой сразу определили диагноз. В реанимации, когда очнулся, слышу голос врача, наклонившегося надо мной, что теперь главное человека спасти, не до забора крови (сестричка хотела видимо взять кровь на гепатит С и ВИЧ, стандартная процедура). Т.е. в этом видно отношение к людям. Ну и дальше все старались, как могли, и врачи, и сестрички, и санитарки. Считаю, только доброта и сверх того, что положено выполнять врачами, спасли мне жизнь. Спасибо за подаренную жизнь.