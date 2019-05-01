«Акула любви» и велосипедисты в пионерских галстуках: нескучный фоторепортаж с 1 мая 2019 в Перми
1 мая, как по заказу, в Перми наступило потепление. Как можно оставаться дома, если на улице такое солнце? Поэтому около 47 тысяч пермяков решили отметить праздник Весны и Труда в городе. А более 30 тысяч приняли участие в главном шествии года - в первомайской демонстрации.
Подготовка к шествию проходила в небольшом волненииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Все участники шествия были с огромными флагами и шарамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сотрудники Фонда социального страхования Российской Федерации шли с яркими желтыми шарамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Веселые студентыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Да здравствует весна!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В шествии участвовали 30 тысяч человек!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Многие пели песниФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Заметили, что много детей и подростков ехали на самокатах. Отличная же погода!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Многочисленные участники колонны от школы № 48Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как много ярких цветов было сегодня в центре ПермиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кондитерская фабрика "Пермская", конечно, шла с конфетамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Так и веет веснойФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Маленькая спортсменкаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Все с радостью делали селфи в ходе демонстрацииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Голуби - бессменный реквизит ПервомаяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вместе с колонной УЗМП выступали замечательные гимнасткиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Шары под стать небаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Девочка с шикарной улыбкой из колонны ОДК-СтарФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В этом году в демонстрации приняли участие зоозащитники со своими питомцамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Все с радостью позировали нашему фотографуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А у Театра оперы и балета все танцевали!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На концерт пришли сотни горожанФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А в Экстрим-парке пермяки готовились к велопробегуФото: Лилия Абибулаева
В 14-00 на перекрестке улиц Ушинского и Крупской началась МонстрацияФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Плакаты были самые разные. Но все, обязательно, оригинальные и абсурдныеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как вам "Акула любви"?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Монстрация собрала десятки пермяков. И столько же - зрителейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU