«Акула любви» и велосипедисты в пионерских галстуках: нескучный фоторепортаж с 1 мая 2019 в Перми

Прибывшие из Китая в Москву две большие панды взяты в аренду на 15 лет

Директор московского зоопарка Светлана Акулова, рассказала «Комсомолке», что несколько лет вела переговоры с китайскими коллегами, чтобы получить этих экзотических питомцев