2019-05-01T17:15:47+03:00
Общество

«Акула любви» и велосипедисты в пионерских галстуках: нескучный фоторепортаж с 1 мая 2019 в Перми

В празднованиях приняли участие около 47 тысяч человек
Елена КОНОВА
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Радостные улыбки не сходили с лицРадостные улыбки не сходили с лицФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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1 мая, как по заказу, в Перми наступило потепление. Как можно оставаться дома, если на улице такое солнце? Поэтому около 47 тысяч пермяков решили отметить праздник Весны и Труда в городе. А более 30 тысяч приняли участие в главном шествии года - в первомайской демонстрации.

Подготовка к шествию проходила в небольшом волнении Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подготовка к шествию проходила в небольшом волненииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все участники шествия были с огромными флагами и шарами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все участники шествия были с огромными флагами и шарамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Фонда социального страхования Российской Федерации шли с яркими желтыми шарами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Фонда социального страхования Российской Федерации шли с яркими желтыми шарамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Веселые студенты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Веселые студентыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Да здравствует весна! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Да здравствует весна!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В шествии участвовали 30 тысяч человек! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В шествии участвовали 30 тысяч человек!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие пели песни Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие пели песниФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заметили, что много детей и подростков ехали на самокатах. Отличная же погода! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заметили, что много детей и подростков ехали на самокатах. Отличная же погода!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многочисленные участники колонны от школы № 48 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многочисленные участники колонны от школы № 48Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как много ярких цветов было сегодня в центре Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как много ярких цветов было сегодня в центре ПермиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кондитерская фабрика "Пермская", конечно, шла с конфетами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кондитерская фабрика "Пермская", конечно, шла с конфетамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так и веет весной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так и веет веснойФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Маленькая спортсменка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Маленькая спортсменкаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все с радостью делали селфи в ходе демонстрации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все с радостью делали селфи в ходе демонстрацииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Голуби - бессменный реквизит Первомая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Голуби - бессменный реквизит ПервомаяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вместе с колонной УЗМП выступали замечательные гимнастки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вместе с колонной УЗМП выступали замечательные гимнасткиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шары под стать неба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шары под стать небаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девочка с шикарной улыбкой из колонны ОДК-Стар Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девочка с шикарной улыбкой из колонны ОДК-СтарФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году в демонстрации приняли участие зоозащитники со своими питомцами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году в демонстрации приняли участие зоозащитники со своими питомцамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все с радостью позировали нашему фотографу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все с радостью позировали нашему фотографуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А у Театра оперы и балета все танцевали! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А у Театра оперы и балета все танцевали!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На концерт пришли сотни горожан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На концерт пришли сотни горожанФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А в Экстрим-парке пермяки готовились к велопробегу Фото: Лилия Абибулаева

А в Экстрим-парке пермяки готовились к велопробегуФото: Лилия Абибулаева

В 14-00 на перекрестке улиц Ушинского и Крупской началась Монстрация Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 14-00 на перекрестке улиц Ушинского и Крупской началась МонстрацияФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Плакаты были самые разные. Но все, обязательно, оригинальные и абсурдные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Плакаты были самые разные. Но все, обязательно, оригинальные и абсурдныеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как вам "Акула любви"? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как вам "Акула любви"?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Монстрация собрала десятки пермяков. И столько же - зрителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Монстрация собрала десятки пермяков. И столько же - зрителейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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