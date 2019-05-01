«Первый блин – гномам». Самые яркие кадры с Монстрации

- Это что такое? – недоуменно спросила пожилая пермячка, тыкая пальцем в сторону кучки молодых людей в разномастных костюмах и с абсурдными лозунгами.

И не говорите, что гномы блинами не питаются.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, для большинства горожан зрелище первомайской Монстрации до сих пор кажется странным и непривычным, несмотря на то, что это мероприятие проходит в Перми уже в шестой раз.

А если подумать?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этот раз на улице Крупской собрались около ста человек, решивших провести свое веселое шествие. Викинг в рогатом шлеме, японский сегун, черная кошка – кто-то из участников был в костюмах, кто-то в обычной одежде, но почти у всех в руках были разнообразные забавные лозунги.

Часть участников были в карнавальных костюмах.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Монстрация дает возможность для самовыражения, - объясняли организаторы. – Поэтому мы предложили всем желающим присоединяться к нам с самыми безумными и веселыми плакатами.

Лозунг оказался не актуальным - дул сильный ветер, и особого тепла не ощущалось.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот народ и изгалялся, как мог, придумывая безумства: «Без уксуса все тлен», «Первый блин – гномам», «Кто тут в цари крайний?», «Настали теплые времена». Маленький мальчик держал в руках плакат «Акула любви». Его ровесник – «Домашка – зло».

Дети развлекались вовсю.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы пришли сюда повеселиться, - рассказали родители мальчишек. – Пусть ребята знают, что можно отмечать праздник весело.

Краткая остановка на маршруте.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А впереди колонны несли огромный черный баннер со словами: «Раскинут черный парус времени». Маршрут Монстрации в этом году увеличился – шествие продлилось до плоащи Дружбы. Шли, громко скандируя лозунги, написанные на плакатах: «Здесь вам не там», «Не наступай мне на хвост».

Оскорбиться не желаете?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда закончились домашние заготовки, темами лозунгов стало все, что попадалось на глаза или просто приходило в голову: «Впереди – цветной дом!», «За магию вне Хогвардса!», «Да пребудет с нами сила!».

Царила веселая обстановка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отдельной группой в хвосте колонны шли веганы. Их лозунги призывали не есть мясо. «У животных тоже есть права»,- кричали они.