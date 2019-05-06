Впечатляющий дизайн, уникальные опции: в Перми прошла презентация новой Toyota Corolla

В Перми стартовали продажи 12-го поколения легендарной Toyota Corolla. Автомобиль любим во всем мире: с 1966 по 2018 года Toyota продала более 43 млн автомобилей, это абсолютный рекорд. В Перми за 20 лет работы компании VERRA владельцами Toyota Corolla стали 9 392 автомобилиста.

Гости презентации погрузились в атмосферу японского гостепреимства: сад цветущих сакур, уютные лаунж-зоны, угощения и моментальные фотографии. Предыдущие поколения легендарной модели были представлены в саду цветущих сакур – автомобили 1998, 2006, 2010 и 2018 годов выпуска. Изюминкой презентации новой Toyota Corolla стало яркое выступление артистов, финалистов «Минуты славы». Шоу барабанщиков сделало первую встречу с новой Toyota Corolla живой и полной энергии.

Фото пресс-службы

Toyota Corolla 2019 года – абсолютно новый автомобиль. Стремительный и уверенный дизайн, уникальные для своего класса опции, высокий уровень исполнения и преимущества новой высокотехнологичной платформы TNGA, обеспечивающей азартную динамику и управляемость, делают новую Toyota Corolla заметной и привлекательной в своем классе. Пермяки встретили новую Toyota Corolla с радостью и большим интересом, отметили новый облик и интерьер новинки.

«Новая Toyota Corolla получилась впечатляющей, - поделилась Генеральный директор компании VERRA Анна Бояршинова. – Дизайн, платформа, интерьер, управляемость, системы безопасности, мультимедиа – всё новое. Знакомство с этим автомобилем станет приятным как для поклонников бренда, так и для новых клиентов».

Автомобиль для тест-драйва уже доступен в автоцентрах Тойота на Героев Хасана 79 и шоссе Космонатов 306, записаться можно на сайте www.toyota59.ru