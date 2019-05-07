В эфире радио «КП - в Перми» нотариус рассказала, в чем преимущество перехода традиционного нотариата в цифровой формат

На радио «Комсомольская правда в Перми» продолжается совместный проект с Нотариальной палатой Пермского края. Эксперты программы рассказывают о тонкостях работы нотариуса, на конкретных примерах объясняют, как нотариус может помочь защитить законные права и интересы горожан. В эфире радио «КП - в Перми» нотариус Пермского городского нотариального округа Мария Боронина рассказала в чем преимущество перехода традиционного нотариата в цифровой формат.

Мария Николаевна, коснулась ли нотариата повсеместная цифровизация? Не пострадает ли при уходе в “цифру” надежность этого правового института?

При переходе в цифру мы сохраняем нашу надежность. Цифровизация помогает ускорить процессы по оказанию правовых услуг. Людям меньше требуется ходить по различным офисам и собирать справки, как они делали раньше. Нотариус за минуты может отравить запрос по закрытым и хорошо защищенным каналам связи.

Периодически появляется информация об утечке базы данных клиентов. Иногда из системы операторов связи, иногда из банков. Не переживаете, что с вашей базой данных что нибудь случится?

На данный момент ни одной утечки информации у нас не было. Более того, если какой нибудь хакер и сможет получить информацию из нотариальной системы, его ждет глубокое разочарование. Потому что вся наша информация зашифрована и расшифровать ее невозможно. Как раз недавно, на Всероссийском форуме по цифровой экономике ЛегоТех представители федеральной нотариальной палаты представили разработку наших закрытых каналов связи и специализированного оборудования и получили очень высокую оценку именно с точки зрения надежности. Наши архивы, как были “за семью печатями” такими и остались, только перешли в цифровой формат.

Какие электронные услуги больше всего востребованы вашими клиентами?

Например, вы приезжаете в другой город и выясняете, что забыли доверенность на проведение некой операции. В этом случае, нотариус в Перми может перевести ваш бумажный документ в цифровой, заверить специальной удостоверительной надписью и отправить вам по электронной почте. Этот документ абсолютно равнозначен бумажному. Если орган, где вам требуется предъявить доверенность , не устраивает электронная версия, то вы в городе пребывания идете к нотариусу и он переводит электронный документ обратно в бумажный. И сейчас на руках у вас уже равноценных документа - в электронном и бумажном носителях.

А сколько в среднем составляет срок работы нотариуса с клиентом?

Все зависит от того с каким вопросом пришел человек. И есть ли у него четкое понимание ситуации с которой он обращается к нотариусу. К примеру, ситуация с той же доверенностью. Нотариус должен установить вашу личность. Для этого он будет сличать вас с вашим паспортом, установит, что паспорт подлинный, что там не переклеена фотография, он не порван и не просрочен. Также, нотариус проверит вашу дееспособность, он должен убедиться, что вы понимаете ситуацию для которой просите доверенность. И вы должны донести вашу мысль до нотариуса четко и ясно.

Нотариус объясняет обратившемуся суть доверенность и последствия, которые могут возникнуть?

Обязательно! Нотариус спросит у вас: а что вы хотите доверить и почему вы не можете сделать это самостоятельно? Действительно ли вы уверены в человеке, на имя которого выписываете доверенность? Возможно, вопросы заставят вас задуматься над необходимостью доверенности и вы захотите внести уточняющие изменения. Нотариус должен убедиться, что на человека, который обращается за нотариальной услугой никто не оказывает давления, и доверенность либо завещание он пишет по собственной воле. Задача нотариуса не допустить, чтобы человек потерял квартиру или работу или оказался на скамье подсудимых. Таким образом, нотариус выполняет функции превентивной судебной защиты.

Можно ли получить бесплатную консультацию в Нотариальной палате Пермского края?

По любым нотариальным действиям граждане могут получить консультацию абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04

Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/

или в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/notary59 и на Facebook https://www.facebook.com/notary59/