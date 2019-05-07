У героини проекта «КП»-Пермь» «Преображение» появилась новая цель

Проект «Преображение» продолжается. Наталья продолжает придерживаться правильного питания - ест вареную курицу, рис, яйца, орехи. Каждый день девушка проходила по 10 тысяч шагов, но теперь подняла планку до 12 тысяч. Тренажерный зал - три раза в неделю. А скоро Наталья и на йогу пойдет!

- Новое видео я записала на фоне любимого платья, - говорит девушка. - Но я даже немного не могу в него влезть. Надеюсь, что к концу третьего месяца проекта у меня все получится. Пожелайте мне удачи!

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