2019-05-07T10:33:16+03:00
Здоровье

У героини проекта «КП»-Пермь» «Преображение» появилась новая цель

Наталья Луканина очень хочет влезть в любимое платье
Елена КОНОВА
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Наталья продолжает следить за питаниемНаталья продолжает следить за питанием
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Проект «Преображение» продолжается. Наталья продолжает придерживаться правильного питания - ест вареную курицу, рис, яйца, орехи. Каждый день девушка проходила по 10 тысяч шагов, но теперь подняла планку до 12 тысяч. Тренажерный зал - три раза в неделю. А скоро Наталья и на йогу пойдет!

- Новое видео я записала на фоне любимого платья, - говорит девушка. - Но я даже немного не могу в него влезть. Надеюсь, что к концу третьего месяца проекта у меня все получится. Пожелайте мне удачи!

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Видео "Преображения" после майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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