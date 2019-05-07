День Победы 9 мая 2019 года в Перми: полная программа мероприятий

День Победы-2019 в Перми, представляем программу мероприятий Праздник начнется с парада. 9 мая в 10.00 по Октябрьской площади под музыку сводного оркестра под управлением Евгения Тверетинова пройдут 23 колонны офицеров и курсантов военных институтов, кадетов и суворовцев, а также боевые машины «Град» и «Смерч», бронетранспортеры. зенитная установка и самоходные артиллерийские орудия. После парада военная техника отправится на улицу Ленина, где останется до вечера в качестве экспонатов музея военной техники под открытым небом.

В 11.00 по площади пройдут колонны Бессмертного полка.

Зрителей на Октябрьскую площадь будут пускать с 9 часов утра. Там установят трибуны на 13 тысяч мест.

Затем праздник переместится на городскую эспланаду. С 12.00 до 23.00 у монумента «Героям фронта и тыла» будут работать интерактивные площадки: полевая кухня, фронтовой кинотеатр, фотоателье, детские интерактивные площадки. Там же на малой сцене будет проходить концерт с участием пермских вокальных ансамблей, хоров и артистов.

На главной сцене у Театра-Театра в 12.00 состоится праздничный концерт, в котором выступят сводный хор, Пермский губернский оркестр, ансамбли «Солнечная радуга», «Груша», «Ярмарка», школа танца Юлии Трестер, музыкальный театр «Орфей», ансамбли «Антарес» и «Дивертисмент», хор «Млада» и другие пермские артисты и коллективы.

А в 19.00 начнут выступления приглашенные звезды - экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер, певец и композитор Марк Тишман, вокалистка группы «Юта» Анна Осипова, участник шоу «Голос» Олега Шаумарова и вокальный проект «VIVA», в котором принимают участие пять солистов мюзиклов и телешоу.

В 23.00 с правого берега Камы запустят десятиминутный фейерверк. Лучше всего его будет видно с набережной Камы и Соборной площади.

Парк им. Горького

9 мая в 13.00 на главной сцене парка им. Горького пройдет концертная программа с участием артистов и детских творческих коллективов нашего города. Для любителей бальных танцев состоится ежегодный городской бал «Яблони в цвету». А затем все желающие смогут потанцевать под духовой оркестр парка им. Горького.

На центральной площади с 14.00 будет работать полевая кухня, где всех посетителей будут угощать фронтовой кашей и чаем.

Рядом расположится пункт для новобранцев, где можно будет пройти курсы по сборке автомата, химической защите и оборонительной тактике, а также получить сувенирную гильзу и георгиевскую ленточку.

Массовые гуляния в районах

В Дзержинском районе массовое гуляние «Равнение на Победу!» пройдет 9 мая в 13.00 в сквере им. Дзержинского (ул. Ленина, 85).

Жители Индустриального района смогут принять участие в праздничной культурно-досуговой программе в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9). Начало в 15.00.

Танцевальная программа под духовой оркестр «Мелодии Победы» состоится 9 мая в 13.00 в сквере у Дворца культуры им. Кирова (ул. Кировоградская, 26). А в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106) праздничная программа начнется в 15.00.

В Мотовилихе состоится несколько уличных гуляний. 7 мая в 16.00 - на аллее Журналистов (ул. Уинская, 8а), 8 мая в 16.00 - в сквере Розалии Землячки (ул. Лебедева, 27), 9 мая в 11.00 - в микрорайоне «Рабочий поселок», сквере у мемориала «Воину-освободителю».

В Орджоникидзевском районе в парке культуры им. Чехова (ул. Репина, 20) состоится праздник «Салют, Победа!» Начало 9 мая в 15.00.

На площади перед Дворцом культуры «Бумажник» (ул. Корсуньская, 31). 9 мая в 12.00 начнется народное гуляние «Победный май».

Концертная программа «Победный май» с участием военнослужащих Пермского гарнизона состоится 9 мая в 14.00 на площади у Дома офицеров (ул. Сибирская, 59).

Тематическая акция с участием творческих коллективов Дворца культуры им. Солдатова пройдет 9 мая в 14.00 на площади перед дворцом (Комсомольский проспект, 79).

Массовое гуляние, посвященное Дню Победы, состоится 9 мая в 17.00 на площади перед Дворцом культуры им. Калинина (ул. Куйбышева 140).