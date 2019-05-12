Экстремальная жара в Пермском крае 2019: температура воздуха поднимется до 30 градусов

В Прикамье установилась аномальная жара. 11 мая среднесуточная температура достигала 23 градусов, что выше нормы на 12-13 градусов. В Осе и Чернушке температура воздуха поднималась и до 30 градусов, в Перми - до 29 градусов.

- Среднесуточная температура в Перми была на 4,5 градуса выше июльской нормы,- сообщили в пресс-службе ГИС-Центра ПГНИУ. - Последний раз такие огромные температурные аномалии наблюдались в Пермском крае 14 мая 2014 года, однако нынешний аномально жаркий период более продолжительный.

Аномальная жара в Перми сменится резким похолоданием. О скором изменении погоды рассказывает Павел Смирнов, начальник центра мониторинга окружающей среды. 00:00 00:00

12 мая в Пермском крае также ожидается аномальная жара. Возможно, в Перми установится новый температурный рекорд, и температура воздуха поднимется до 30 градусов.

- Это будет самый ранний случай тридцатиградусной жары в истории наблюдений, - отмечают синоптики.

13 мая в Прикамье также будет экстремально жарко. Из-за жары продолжится таяние снега в бассейнах Вишеры и Колвы. Половодье будет близким к критериям опасного явления.

Но уже 14 мая на территории Пермского края немного похолодает, температура опустится до 20 градусов. Вероятны грозы и сильный ветер.

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