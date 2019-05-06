Общественный транспорт 9 мая 2019 в Перми: где и как будут ходить автобусы, троллейбусы, трамваи

Общественный транспорт 9 мая 2019 в Перми будет ходить по измененному маршруту. В День Победы в связи с праздничными мероприятиями будет изменено движение общественного транспорта.

В день Победы центр Перми будет перекрыт для движения транспорта. Поэтому 9 мая у многих автобусов и трамваев изменят маршруты.

С 5.00 до 16.00 автобусы № 1, 3, 4, 5, 13, 19, 32, 36, 59, 61, 66, 74 и 77 будут ходить в объезд: в сторону Центрального рынка по улицам Белинского, Куйбышева и Пушкина, в обратном направлении – по улицам Революции и Комсомольскому проспекту.

Автобусы №7, 41, 60 пойдут по укороченному маршруту до Драмтеатра по улицам Монастырская, Окулова, Крисанова и Петропавловская, в обратном направлении – по улицам Петропавловская и Попова.

Автобус №33 пойдет по улице Сибирская.

С 10.00 до 17.00 автобусы №16, 18, 32, 36, 63 и 77 будут ходить по улицам Ивановская, Ким, Индустриализации и Лебедева и далее по своим маршрутам, с приостановкой движения с 10.00 до 12.00 по улицам Лифанова и Якова Свердлова.

С 5.00 до 0.00 автобусы №10, 14, 15, 20, 35, 39, 46, 49, 54, 67, 68 будут ходить по улице Крисанова. А автобус №2 на это время будет отменен.

Также с 5.00 до 12.00 в объезд по улице Крисанова пойдут автобусы №6, 8, 53, 3т и 7т. С 12.00 до 16.00 эти автобусы будут следовать по укороченному маршруту до остановки «Драмтеатр».

Кроме того, 9 мая поменяются маршруты троллейбусов и трамаваев. С 5.00 до 16.00 маршруты троллейбусов №10 и №12 будут укорочены до остановки «Центральный рынок». Троллейбус №1 до 16.00 ходить не будет вообще. Троллейбус №5 до 16.00 будет ходить до остановки «Комсомольская площадь», после 16.00 - до остановки «Улица Советская».

С 5.00 до 16.00 трамвай №4 не будет ходить вообще, а трамвай №7 - только до остановки «Разгуляй». Маршрут трамвая №5 с 10.00 до 22.00 будет укорочен до остановки «Улица Стахановская». Трамвай № 11 с 5.00 до 00.00 пойдет в объезд по улице Белинского в оба направления.