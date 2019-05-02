2019-05-06T15:43:52+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

УЗПМ отметил Первомай в сопровождении гимнасток и мыльных пузырей

Праздничные колонны предприятия шествовали в Перми и Краснокамске
Евгения БАРСУКОВА
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На Первомай сотрудники пришли с семьями.На Первомай сотрудники пришли с семьями.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Шествия в День Весны и Труда провели сотрудники Уральского завода противогололедных материалов. В этом году предприятие впервые приняло участие в торжествах сразу в двух городах – Перми и Краснокамске, где располагается производственный комплекс компании.

Рано утром 1 мая в краевой столице колонна УЗПМ собралась на Комсомольском проспекте возле КАМАЗа, который превратился в передвижную станцию по производству мыльных пузырей. Аппарат беспрестанно выдувал их на окружающих и прохожих.

Парад в честь дня Весны и Труда - традиционное мероприятие для компании Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Парад в честь дня Весны и Труда - традиционное мероприятие для компанииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В это время в Краснокамске у памятника Земному шару готовилась к шествию еще одна колонна. Издалека ее было видно по связкам воздушных шаров, проплывающих над головами сотрудников предприятия и их семей.Кепки, куртки, шарики – люди принарядились в голубые и белые цвета компании.

Работники компании принарядились в голубые и белые цвета компании. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работники компании принарядились в голубые и белые цвета компании.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 10.50 объявили готовность, а через 10 минут в обоих городах УЗПМ двинулся по праздничному маршруту.

- Уральский завод противогололедных материалов – это крупнейший производитель современных средств для борьбы с гололедом. Предприятие сейчас – это центр по разработке инновационных комплексов содержания городов зимой, – зазвучало в динамиках.Квартал за кварталом, приветствуя коллег, просто пермяков и краснокамцев, которые решили посмотреть на Первомай, участники дошли до трибун.

Гимнастки с лентами украсили шествие Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гимнастки с лентами украсили шествиеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А в Краснокамске УЗПМ со своим «Ура!» убедительно победил динамик ведущего, рассказывающего о достижениях завода. Сделать это удалось во многом благодаря активистам из местной группы «Здоровье», пожелавших пройтись под флагами компании в этом году.Тем временем в Перми шествие превратилось шоу. Это гимнастки, сопровождавшие УЗПМ, раскрасили движение номерами с лентами под взглядами тех, кто собрался на Октябрьской площади.

"Успех предприятия - результат труда каждого сотрудника", - считает генеральный директор Дмитрий Пылёв. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Успех предприятия - результат труда каждого сотрудника", - считает генеральный директор Дмитрий Пылёв.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Наше предприятие идет в первомайском шествии уже шестой раз подряд. За эти годы мы из небольшой компании доросли до крупного производителя. Активно осваиваем новые направления, развиваем подразделения в Пермском крае и Москве, в других городах страны, – рассказал журналистам генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов Дмитрий Пылёв. – Я уверен, что успеха удалось достичь благодаря нашему коллективу. Каждый на своем месте делает важное дело, которое складывается в общий результат

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ИСТОЧНИК KP.RU

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