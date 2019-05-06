2019-05-06T07:08:35+03:00
Общество

Погода на майские праздники и 9 Мая 2019 в Перми: в День Победы будет облачно, но тепло

Погода в Перми в майские праздники и 9 Мая обещает быть вполне комфортной
Андрей МАТЛИН
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Скоро можно будет сделать селфи в летней одежде?Скоро можно будет сделать селфи в летней одежде?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода на майские праздники 2019 в Перми – какой она будет? А, главное, какая будет погода 9 мая? И в последующие три дня отдыха?

Метеорологи Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды успокаивают: погода будет вполне комфортной, теплой, время от времени могут пойти дождики, но будут и прояснения.

Суббота и воскресение могут вообще выдастся жаркими и солнечными. Столбик термометра может достигнуть днем отметки в +25 градусов.

А на следующей неделе в Перми может наступить летняя жара – температура может повыситься до +28 градусов, а на юге края и того больше.

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ сообщают, что, по среднесрочной американской модели погоды, в Прикамье может нагрянуть тропический воздух со стороны Средней Азии.

В понедельник днем в Перми ожидается +20 градусов, преимущественно без осадков: утром будет солнечно, но после обеда может пойти кратковременный дождь.

Во вторник, 7 мая, днем потеплеет до +22, но вероятность осадков будет значительно выше, особенно во второй половине дня. Но время от времени будет проглядывать и солнце.

В среду, 8 мая, повышение температуры затормозится – ветер будет меняться с северо-западного сначала на восточный, а потом и на северо-восточный. Днем, по прогнозам, ожидается +20 градусов. Погода обещает быть дождливой с прояснениями.

9 мая, в четверг, погода обещает быть в целом комфортной: сквозь облака будет проглядывать солнце. Возможен небольшой дождь, впрочем, старожилы утверждают, что в День Победы погода в Прикамье всегда «плачет». Температура воздуха днем будет в районе 20 градусов.

А вот в пятницу, 10 мая, может наступить очередное потепление. Температура днем в Перми может повыситься до +23 градусов, возможен небольшой дождь с прояснениями.

В субботу, 11 мая, по предварительным прогнозам, может стать еще жарче – до +24 градусов. При этом ожидается, что день будет солнечным.

Воскресенье, 12 мая, может стать таким же солнечным и еще более жарким днем: воздух на солнце может прогреться до +25 градусов.

На следующей неделе, если тропический воздух со Средней Азии распространится на Прикамье, столбик термометра, метеорологи не исключают, может подняться и до +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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