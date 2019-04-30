2019-04-30T13:56:29+03:00
Звезды

«Мамина копия». Актриса Светлана Пермякова показала подросшую дочку

Пермячка поделилась снимком в Instagram
Елена КОНОВА
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Светлана Пермякова редко балует подписчиков новыми снимками дочкиСветлана Пермякова редко балует подписчиков новыми снимками дочкиФото: Евгения ГУСЕВА
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Актриса из Перми Светлана Пермякова, известная всей России по роли Любы из сериала «Интерны», поделилась с подписчиками фотографией подросшей дочки Вари. На снимке Светлана позирует вместе с ребенком в парке имени Горького в Москве.

- Весна... Моя самая любимая пора, когда все начинает расцветать, деревья покрываются легким зелёным пушком! - пишет Светлана. - Весна - начало новой жизни! Решили прокатиться на самокатах по парку Горького! Всем чудесного дня и настроения!

Ваша Светлана.

Фотография набрала тысячи лайков и десятки комментариев. «Мамина копия», «Какие красавицы», «Две красотки», - восхищаются пользователи сети.

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Светлана Пермякова с дочкой
10621 отметок «Нравится»84 комментариевInstagram

Ранее мы рассказывали о том, что Светлана Пермякова открывает детскую театральную школу. В нее принимаются дети с 4 лет. По словам актрисы, творческая студия лишь первая ступень большего проекта. Воспитанники студии впоследствии получат возможность выйти на большую сцену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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