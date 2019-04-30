«Мамина копия». Актриса Светлана Пермякова показала подросшую дочку
Актриса из Перми Светлана Пермякова, известная всей России по роли Любы из сериала «Интерны», поделилась с подписчиками фотографией подросшей дочки Вари. На снимке Светлана позирует вместе с ребенком в парке имени Горького в Москве.
- Весна... Моя самая любимая пора, когда все начинает расцветать, деревья покрываются легким зелёным пушком! - пишет Светлана. - Весна - начало новой жизни! Решили прокатиться на самокатах по парку Горького! Всем чудесного дня и настроения!
Ваша Светлана.
Фотография набрала тысячи лайков и десятки комментариев. «Мамина копия», «Какие красавицы», «Две красотки», - восхищаются пользователи сети.
Ранее мы рассказывали о том, что Светлана Пермякова открывает детскую театральную школу. В нее принимаются дети с 4 лет. По словам актрисы, творческая студия лишь первая ступень большего проекта. Воспитанники студии впоследствии получат возможность выйти на большую сцену.
ИСТОЧНИК KP.RU