«Уволили с работы». Лихач на «Мазде», который сбил двух человек и протаранил три иномарки, рассказал о причинах ДТП

Полицейские опубликовали видео с 34-летним водителем, который устроил несколько аварий за день.

Напомним, 24 апреля он катался на своей «Мазде» по Кировскому району. Перекресток на улице Ушакова водитель проехал на «красный» и столкнулся с автомобилем «Хендай Гетц». Водитель получила травмы. Потом лихач врезался в стоящие автомобили «Киа Рио» и «Лэнд Ровер», а чуть позже - сбил двух пешеходов. Они тоже получили различные травмы. После устроенных аварий водитель просто сбежал.

- В отношении водителя составлено 5 административных протоколов, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Суд признал его виновным. Мужчина не сможет управлять автомобилем еще 5 лет и 9 месяцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/706208" frameborder="0"></iframe> Лихач на иномарке. Видео пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото пресс-службы ГИБДД

Также полицейские проводят административное расследование. Сам лихач на видео объясняет, что аварии он устроил, потому что «навалилось много всего».

- С работы уволили, с женой разругался, - говорит мужчина. - Я столкнулся с первой машиной, поехал в сторону Байкальской. И все ехал, пока она не остановилась (автомобиль врезался в преграду). Сбежал из машины, испугался.