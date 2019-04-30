2019-04-30T11:54:06+03:00
Происшествия

«Уволили с работы». Лихач на «Мазде», который сбил двух человек и протаранил три иномарки, рассказал о причинах ДТП

34-летнего пермяка лишили прав почти на 6 лет
Елена КОНОВА
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Водитель "Мазды". Скриншот с видео краевой полицииВодитель "Мазды". Скриншот с видео краевой полиции
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Полицейские опубликовали видео с 34-летним водителем, который устроил несколько аварий за день.

Напомним, 24 апреля он катался на своей «Мазде» по Кировскому району. Перекресток на улице Ушакова водитель проехал на «красный» и столкнулся с автомобилем «Хендай Гетц». Водитель получила травмы. Потом лихач врезался в стоящие автомобили «Киа Рио» и «Лэнд Ровер», а чуть позже - сбил двух пешеходов. Они тоже получили различные травмы. После устроенных аварий водитель просто сбежал.

- В отношении водителя составлено 5 административных протоколов, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Суд признал его виновным. Мужчина не сможет управлять автомобилем еще 5 лет и 9 месяцев.

Лихач на иномарке. Видео пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото пресс-службы ГИБДД

Фото пресс-службы ГИБДД

Также полицейские проводят административное расследование. Сам лихач на видео объясняет, что аварии он устроил, потому что «навалилось много всего».

- С работы уволили, с женой разругался, - говорит мужчина. - Я столкнулся с первой машиной, поехал в сторону Байкальской. И все ехал, пока она не остановилась (автомобиль врезался в преграду). Сбежал из машины, испугался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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