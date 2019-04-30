Участница проекта «Преображение»: «Хочу сладкое даже во сне»

Впереди майские праздники. Кто-то отправится на шашлыки и будет есть жирное, сочное мясо, кто-то поедет навестить любимую бабушку, которая приготовит на ужин беляши и пирожки. А вот наша Наталья Луканина, участница проекта «КП»-Пермь» «Преображение», от своей диеты отходить не собирается.

- Признаюсь, мне тяжело без сладкого. Хочу конфеты, когда варю суп, когда его ем, когда сплю, когда иду на работу. В праздники пойду в магазин, где продается низкокалорийный натуральный джем, куплю себе баночку. И, конечно, впереди неделя тренировок. Пожелайте мне удачи!

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