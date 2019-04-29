"Ничего не хочу знать о судьбе сына". Второму подростку вынесли приговор по делу о резне в пермской школе

Сегодня в Мотовилихинском суде Перми судья Наталья Симонова вынесла приговор подростку, который в январе прошлого года вместе со своим сообщником Леонидом Б. (имя изменено. - Ред.) устроил кровавую резню в школе №127.

- Семь лет лишения свободы в воспитательной колонии с обязательным наблюдением врача-психиатра, - объявила она.

Алексей Б. (имя изменено. - Ред.) выслушал вердикт судьи с каменным лицом - ни один мускул не дрогнул.

- Вам понятен приговор? - спросила его судья.

Он только кивнул в ответ.

В суде Алексей не закрывал лицо маской, как его подельник, и прошел в зал под конвоем, не опуская головы.

Отец подростка не пришел в суд выслушать приговор сыну.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родители школьников, на которых напали подростки, после суда признались, что они так и не поняли, что толкнуло двух 17-летних подростков на столь чудовищное преступление.

- Для меня это осталось неясным, - сказал Леонид, отец мальчика, который получил семь ножевых ранений в голову и шею. - В суде говорили о том, что нападавшие состояли в группе «Колумбайн» в одной из соцсетей и интересовались аналогичной трагедией в американской школе, где подросток стал расстреливать учеников. Возможно, у обоих были проблемы в семье. И все равно в голове не укладывается, как можно было пойти на такое.

Судья вынесла свой вердикт.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, все случилось в январе 2018 года, когда в класс, где шел урок труда у четвероклассников, ворвались двое 17-летних подростков в масках. Они стали бить малышей ножами, стараясь попасть в голову, лицо, шею. Их учительница Наталия Шагулина бросилась на защиту детей и получила многочисленные ранения. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь.

Нападавшими оказались старшеклассник этой школы Алексей Б. и бывший ученик Леонид Б.

Суд сделали закрытым

Леониду приговор вынесли еще 17 января - парень получил 9 лет и 8 месяцев колонии. Суд над Алексеем отложили, поскольку психиатры долго не могли решить вопрос о его вменяемости. Подростка отправили на лечение в психиатрическую клинику, и только после этого начался суд.

По просьбе его матери все судебные заседания были закрытыми.

- Нам поступают угрозы после каждого вышедшего в СМИ материала. Я боюсь за безопасность родных! - объяснила она.

Но на оглашение приговора журналистов пустили.

Как и первого подростка, Алексея обвиняли в покушении на убийство 29 человек, а также в поджоге школы: перед тем как идти резать детей, они облили бензином жалюзи в одном из школьных кабинетов и подожгли, но пожара, к счастью, не случилось. Отбывать наказание 17-летний Алексей будет в воспитательной колонии - до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. Также до его 18-летия родители парня должны будут возмещать иски потерпевшим на сумму более 5 миллионов рублей.

У обоих были проблемы в семье

Отец Алексея Б., известный пермский дизайнер, 10 лет назад завел новую семью. По его словам, они с сыном уже лет пять даже не созванивались. Не пришел он и на приговор послушать, сколько дадут сыну.

- Я не пойду в суд. Ничего не хочу об этом знать. О судьбе своего сына я знаю только из сообщений СМИ, - заявил «Комсомольской правде» отец Алексея.

У второго участника резни, Леонида Б., тоже были проблемы в семье. Он с детства состоял на учете у психиатра, а после того, как в школе избил младших учеников, его перевели на домашнее обучение. В школе он появлялся лишь на зачетах и экзаменах.

- Родители его запирали дома. Он сбегал, но мы его в свою компанию не принимали, - рассказали ученики 127-й школы.

Будет ли сторона защиты оспаривать вынесенный приговор?

Мать осужденного подростка от комментариев отказалась, лишь помотала головой, не в силах вымолвить ни слова.

- Мы изучим все детали судебного вердикта и примем решение об апелляции в вышестоящую инстанцию,- сказал вместо нее адвокат Сергей Фадеев.

Адвокат сказал, что они, возможно, будут подавать апелляцию.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сторона обвинения приговором осталась удовлетворена.

Прокурор Элина Токарева попросыла для обвиняемого 7 лет 3 месяца.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы просили 7 лет 3 месяца, приговор суда - 7 лет. В целом это в соответствии с нашими требованиями, - прокомментировала решение судьи гособвинитель Элина Токарева. - Алексей Б. обвинялся в покушении на 29 человек, 9 из них получили ранения, поэтому наказание вполне заслуженное. До достижения 18 лет он будет отбывать его в воспитательной колонии, потом его переведут в колонию строгого режима. Кроме того, с учетом содеянного, вполне обоснованно, что по решению суда его будет наблюдать врач-психиатр.

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