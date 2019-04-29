2019-04-29T16:27:09+03:00
Происшествия

«В номер надо девушку покрасивее». Охранников пермских отелей судят за сутенерство

На скамье подсудимых десять человек [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Подсудимые старательно прятали свои лица от объектива фотоаппарата.Подсудимые старательно прятали свои лица от объектива фотоаппарата.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- В отели мы заходили свободно, - рассказывала на суде Вероника. - Проходили, а охранники делали вид, что нас не видели. Конечно, им за это платили.

Вероника – девушка по вызову. Сейчас она – свидетельница по делу о проституции в пермских отелях. А на скамье подсудимых - десять человек. Все они старательно прикрывают лица кепками, листочками, медицинскими масками, чтобы не попасть в кадр фотографа. Большинство из них – охранники и администраторы гостиниц «Урал» и «Прикамье».

- Прошу признать всех подсудимых виновными в организации занятия проституцией и назначить им штрафы – троим по 300 тысяч рублей, семерым – по 250 тысяч рублей, - заявила в суде старший помощник прокурора Ленинского района Алла Пономарева.

Дело о проституции в пермских отелях длится второй год. Главный сутенер – таксист Алексей Глазов, который полностью организовывал весь процесс и договаривался с клиентами, - уже осужден. Он во всем признался следствию и заключил досудебное соглашение. В прошлом году суд вынес Глазову обвинительный приговор – два года условно.

А судят сейчас тех, кто, по мнению следствия, помогал сутенеру.

Подробности того, как организовывались сексуальные услуги в «Урале» и «Прикамье», стали известны из показаний Глазова. Обычно постоялец отеля – чаще всего командировочный - обращался к администратору или охраннику:

- Я хотел бы отдохнуть с девушкой.

Тот звонил Глазову и рассказывал, какая требуется девушка и в какой номер. Затем Глазов связывался с постояльцем и обговаривал все условия. После чего звонил охраннику и описывал внешний вид девушки, которую нужно беспрепятственно пропустить в отель.

За все это охранники получали от 1000 до 1500 тысяч за час пребывания проститутки у клиента. Примерно столько же, сколько получала и сама путана.

- В деле есть записи телефонных переговоров, в которых Глазов и дежурный охранник обсуждают, в какой номер нужна девушка, на какое время и за какие деньги, - сообщила гособвинитель Алла Пономарева. – И хотя на суде охранники уверяли, что речь шла исключительно о заказе такси для постояльца отеля, есть также показания мужчин, которые заказывали в номер девушек через охранников. И самих девушек-проституток.

К тому же в ряде разговоров звучат более откровенные фразы: «В номер надо девушку покрасивее. Там дедуля такой, культурный».

Прокурор Пономарева говорит на суде о том, как было организовано дело по предоставлению секс-услуг

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Тем не менее все подсудимые отрицают свою вину, уверяя, что просто выполняли свои служебные обязанности. Этого же мнения придерживается и их защита.

- Мы считаем, что причастность подсудимых к совершению преступлений не доказана, - сообщил Константин Орлов, адвокат одного из подсудимых. – Поэтому просим суд вынести оправдательный приговор.

Адвокат Орлов заявляет, что не согласен с обвинением

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Ожидается, что приговор будет вынесен в середине мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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