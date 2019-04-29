2019-04-29T11:35:35+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Пермское землячество назвало имена лауреатов Строгановской премии

В этом году размер награды увеличен в два раза
Ксения ОГАРЕВА
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Правление Пермского землячества назвало лауреатов премии.Правление Пермского землячества назвало лауреатов премии.
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РОО «Пермское землячество» назвало лауреатов Строгановской премии за 2018 год. Напомним, Строгановская премия была учреждена в 2005 году землячеством как награда за высокие достижения. Она присуждается людям, прославляющим Пермский край и его жителей, является признанием заслуг получивших ее лауреатов. В этом году размер Строгановской премии по решению правления Пермского землячества был увеличен в два раза и составляет 500 тысяч рублей.

Изучив 60 заявок, поступивших от пермяков, правление отобрало следующих лауреатов в шести номинациях:

- «За высокие достижения в экономике и управлении» - основатель и руководитель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин.

Александр Репин

Александр Репин

- «За высокие достижения в общественной деятельности» - заместитель директора Фонда социальной поддержки населения, председатель Совета ветеранов комсомола Пермского края, председатель Пермского отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - мое отечество» Валентин Ермолов.

Валентин Ермолов

Валентин Ермолов

- «За высокие достижения в спорте» - заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион мира 2015, 2018 годов, спортсмен-инструктор ГКАУ «ЦСП Пермского края» Артем Окулов.

Артем Окулов

Артем Окулов

- «За высокие достижения в области культуры и искусства» - профессор, доктор исторических наук, искусствовед, исследователь рода Строгановых, руководитель сектора по изучению истории Строгановского дворца в Санкт-Петербурге Сергей Кузнецов.

Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов

- «За высокие достижения в науке и технике» - член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой госпитальной терапии Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера Ольга Хлынова.

Ольга Хлынова

Ольга Хлынова

- «За честь и достоинство» - заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ, профессор, почетный гражданин Перми, художественный руководитель Пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов.

Михаил Скоморохов

Михаил Скоморохов

Кроме того, правлением Пермского землячества были рассмотрены итоги общественного голосования за соискателей премии, организованного на сайте землячества. Лидером общественного голосования стала директор пермской гимназии №2 Людмила Суханова, получившая наибольшее число голосов поддержки - более полутора тысяч.

Людмила Суханова

Людмила Суханова

Строгановская премия будет вручена лауреатам на XV съезде Пермского землячества, который пройдет в Москве, в Колонном зале Дома Союзов 31 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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