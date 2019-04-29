2019-04-29T08:00:31+03:00
Общество

Погода на майские праздники 2019 в Перми: 1 мая начнется долгожданное потепление

Погода на майские праздники 2019 в Перми: но ночные заморозки и снег продлятся до конца недели
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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По прогнозам синоптиков, погода на майские праздники 2019 в Перми будет теплой. А вот последние дни апреля ожидаются холодными и снежными для некоторых регионов края. Потепление начнется только в конце первой недели мая.

Так, самым холодным днем недели будет понедельник, 29 апреля. Ночью на востоке края ожидается понижение температуры до - 10 градусов. В Перми до - 5. Днем немного потеплеет до +2 по краю и до 0 в Перми.

Ночь на вторник, 30 апреля, будет экстремально холодной. Температура опустится до - 12 градусов, а в Перми до - 7. Днем ожидается потепление от -2 до +5 по краю, в Перми не выше +3 и возможен небольшой снег.

В среду, 1 мая, начнется постепенное повышение температуры. Несмотря на холодную ночь, днем потеплеет до + 10.

В четверг, 2 мая, потепление продолжится, но ночью еще ожидаются заморозки. Днем температура поднимется до +13 градусов.

В конце первой недели мая потепление продолжится. По прогнозам синоптиков, 4-5 мая на юге края потеплеет до +15..+20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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