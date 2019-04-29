2019-04-28T15:40:37+03:00
Общество

Отключения воды в Перми в мае 2019: где в первомайские праздники не будет воды

Отключения воды в Перми в мае 2019: воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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- Придется запасать воду- Придется запасать водуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Отключения воды в Перми в начале мая 2019 года пройдут в Дзержинском районе.

Компания «Новогор-Прикамье» сообщила, что 2 мая в Перми в связи с аварийно-восстановительными работами по адресу: проспект Парковый, 41а, отключат холодную воду в ряде домов микрорайона Парковый.

С 9 утра 2 мая воды не будет в домах по адресам: ул. Василия Каменского, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, а также проспект Парковый, 37А, 37Б, 37В, 39, 41А, 41Б, 41В, 41Г, 43, 43А, 45А, 45Б. Планируется. что водоснабжение будет восстановлено в этот же день.

- Локальные отключения водоснабжения позволяют предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями, - объяснили «Комсомольской правде» в компании «Новогор-Прикамье». - Просим жителей домов с пониманием отнестись к подобным ситуациям. Приносим им извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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