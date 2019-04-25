«Дочку-школьницу высадили за 8 остановок от дома, хотя на проездном еще были поездки!»

- Я очень возмущена этой ситуацией, - говорит Татьяна Душкина, мама 9-летней школьницы Василины. По словам женщины, днем 25 апреля девочку высадили из автобуса за 8 остановок от дома.

Татьяна с дочкой живут недалеко от остановки стадион «Авангард». Каждое утро Василина добирается на автобусе № 20 или № 60 до остановки «Астраханская», где находится ее гимназия. Пользуется девочка ученическим проездным.

- В 12.17 от Василины поступил звонок, - говорит Татьяна. - Она рыдает, говорит: «Мама, у меня поездок на проездном не осталось! Меня высадили на остановке «Рубин». А это за 8 остановок от дома. Я за ней приехала минут через сорок, успокоила ее. Потом мы с дочкой сели в автобус № 20, и она спокойно проехала по проездному.

Татьяна очень возмущена ситуацией - ребенка высадили из автобуса, несмотря на то, что на проездном были поездки.

- Внизу на билетике написано «Остаток поездок - 4», - продолжает Татьяна. - А на утреннем билете было написано, что остаток 5 поездок. Ладно хоть на улице не зима, но все равно холодно.Меня поражает такое отношение к детям. Я собираюсь обратиться к уполномоченному по правам ребенка. Может, и в прокуратуру пойду.

Мы связались с ООО "Третий паркъ", где нам сообщили, что Василину из автобуса кондуктор не выгоняла.

- Поездок у девочки уже не было, - говорит оператор. - Кондуктор предложила ей заплатить, а девочка сказала, что лучше выйдет. Этот месяц у нас такой сумасшедший из-за программы - в некоторых автобусах валидатор не показывает, что поездки уже использованы. Например, на проездном поездок не осталось, а сумма на 4 поездки - осталась.

Как нам сообщили в пресс-службе департамента дорог и транспорта из-за сбоя некоторые пассажиры в апреле совершали поездки сверх лимита. На билетах эта информация не отображалась.

- Поэтому дальнейшее использование проездного на этих маршрутах оказалось ограничено до момента пополнения проездного, - уточнили в пресс-службе. - В настоящее время учет поездок ведется по всем маршрутам. Однако количество поездок, указываемых в чеке, пока не учитывает совершенные бесплатные поездки на других маршрутах. Это будет актуализировано в течение мая.

Если у вас возникли спорные ситуации в пассажирском транспорте, вы можете обратиться в call-центр департамента по телефону 250-25-50, озвучив номер проездного документа и уточнив израсходованное количество поездок.

- Мы проводим инструктажи с городскими перевозчиками о недопустимости высадки несовершеннолетних пассажиров, - добавили в департаменте.