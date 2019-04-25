В Перми водитель на «Mazda» протаранил иномарку, сбил двух пешеходов и сбежал

В Кировском районе Перми один водитель на «Mazda» устроил сразу три аварии. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, вечером 24 апреля автомобиль двигался по улице Ушакова.

- По предварительной информации, водитель в районе дома 64/А проехал перекресток на «красный» сигнал светофора и протаранил автомобиль «Hyundai Getz», - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - 28-летняя женщина-водитель получила травмы.

Фото пресс-службы ГИБДД

Сразу после аварии водитель уехал на улицу Байкальская, где во дворе сбил 82-летнего пенсионера. Он получил травмы.

- Спустя семь минут водитель уехал во двор дома 21 по улице Батумская, где сбил 35-летнюю женщину, она также получила травмы, - добавили в ведомстве.

Затем водитель сбежал. Сотрудники ГИБДД объявили его в розыск. По факту аварий проводятся расследования.