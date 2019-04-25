Тысячи новоселов ежегодно: компании «СтройПанельКомплект» исполнилось 58 лет

В апреле «СтройПанельКомплект» отмечает очередной рубеж своей деятельности на строительном рынке Пермского края – компании исполнилось 58 лет!

Сегодня АО «СтройПанельКомплект» – это около 800 сотрудников, четыре технологии строительства, десятки тысяч квадратных метров нового жилья ежегодно и тысячи счастливых новоселов!

Фото пресс-службы "СПК"

Предприятие развивает технологическую базу, повышает комфорт и качество проектов и смело берется за масштабную застройку больших территорий. В стадии строительства сегодня находится более 110 000 кв.м. жилья, это пять жилых комплексов в разных районах города и края! Компания производит порядка 2000 наименований ЖБИ для строительства. Ежемесячно завод перерабатывает 7,5 тонн инертных материалов, 200 тонн металла, 1,5 тонны цемента.

Фото пресс-службы "СПК"

От первой панельной пятиэтажки, возведенной в 1961 году из панелей завода, прошло почти шестьдесят лет! За эти годы из панелей производства «СтройПанельКомплект» построено порядка 8 000 000 кв.м. жилья. Качество проектов застройщика подтверждает почти шесть десятилетий эксплуатации, а их функциональность и комфорт ежегодно растет. Сегодня проекты комплексной застройки достигают объемов строительства до 270 000 квадратных метров.

- Сплоченная команда позволяет нам создавать масштабные проекты, уверенно смотреть в будущее, возводить дома в оптимальные сроки и по доступной цене! - говорят в компании. - История СПК – это история тысяч и тысяч семей нашего города и края. Благодарим вас за выбор и доверие и развиваем наши проекты для комфортной жизни пермяков!