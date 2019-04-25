2019-04-25T07:41:42+03:00
Общество

5 причин погулять на набережной Камы

Скоро здесь появится детская площадка, а потом начнут строить амфитеатр
Андрей МАТЛИН
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Здесь же будет установлена сценаЗдесь же будет установлена сцена
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Набережная Камы - одно из любимых мест для прогулок пермяков. Даже при условии, что реконструкция здесь продолжается не первый год. Мы решили узнать, как изменится набережная в этом году.

1. Как рассказали в администрации Перми, уже ко Дню города на набережной появится детская зона. Она будет расположена сразу за площадкой перед Речным вокзалом, если двигаться в сторону Камского моста.

Саму площадку перед Речным вокзалом в этом году реконструировать не будут. В будущем здесь планируют поставить композицию «Речные ворота города». Пока что здесь есть только две туалетные кабинки.

В Каме установят фонтан

В Каме установят фонтан

Как известно, зона спуска на набережную с Соборной площади была реконструирована два года назад. Теперь от здания насосной станции вниз уходят мраморные ступени амфитеатра, у выхода из тоннеля создана смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на Каму, а под ней расположилось «Интеллектуальное кафе».

2. На детскую площадку можно будет прийти с детишками разного возраста. Игровое пространство будет поделено на зоны для трех возрастных групп, чтобы малыши и подростки не мешали друг другу. Они будут разделены цветниками.

В каждой зоне установят качели, карусели, турники, мини-батуты, горки современной конструкции, окрашенные в спокойные цвета. Обещают также тренажеры для детей с ограниченными возможностями. Для комфортного пребывания родителей и детей в «младшей» зоне сделают павильон матери и ребенка. Пол во всех зонах будет покрыт специальным мягким антитравматическим покрытием.

Игровое пространство будет поделено на зоны для трех возрастных групп

Игровое пространство будет поделено на зоны для трех возрастных групп

3. Рядом с детской площадкой появится зона отдыха для всей семьи с живописными деревьями, которые по вечерам будут подсвечиваться светильниками. Под их кронами разместятся шезлонги и небольшие беседки. Здесь обещают установить качели.

4. В этом году на набережной начнут строить большой амфитеатр. Полукруглые скамьи под склонами набережной будут смотреть в сторону Камы. По проекту летом в этом месте, прямо перед амфитеатром, из воды будут бить струи светомузыкального фонтана. Здесь же будет установлена сцена. Зимой здесь будут проводиться праздничные гуляния. Для этого установят елку и построят снежные горки.

Далее вплоть до Камского моста раскинется зона ландшафтного дизайна. Здесь в дополнение к существующим деревьям высадят новые, проложат плавные дорожки с деревянными настилами. В центре расположится круглое кафе с навесом и стеклянными стенами. Вокруг будут арт-объекты в виде больших шаров, которые будут светиться в вечернее время.

5. Каждые выходные на набережной Камы обещают проводить масштабные события. Их анонсы будут вывешивать на самой набережной и распространять в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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