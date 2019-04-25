5 причин погулять на набережной Камы

Набережная Камы - одно из любимых мест для прогулок пермяков. Даже при условии, что реконструкция здесь продолжается не первый год. Мы решили узнать, как изменится набережная в этом году.

1. Как рассказали в администрации Перми, уже ко Дню города на набережной появится детская зона. Она будет расположена сразу за площадкой перед Речным вокзалом, если двигаться в сторону Камского моста.

Саму площадку перед Речным вокзалом в этом году реконструировать не будут. В будущем здесь планируют поставить композицию «Речные ворота города». Пока что здесь есть только две туалетные кабинки.

В Каме установят фонтан

Как известно, зона спуска на набережную с Соборной площади была реконструирована два года назад. Теперь от здания насосной станции вниз уходят мраморные ступени амфитеатра, у выхода из тоннеля создана смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на Каму, а под ней расположилось «Интеллектуальное кафе».

2. На детскую площадку можно будет прийти с детишками разного возраста. Игровое пространство будет поделено на зоны для трех возрастных групп, чтобы малыши и подростки не мешали друг другу. Они будут разделены цветниками.

В каждой зоне установят качели, карусели, турники, мини-батуты, горки современной конструкции, окрашенные в спокойные цвета. Обещают также тренажеры для детей с ограниченными возможностями. Для комфортного пребывания родителей и детей в «младшей» зоне сделают павильон матери и ребенка. Пол во всех зонах будет покрыт специальным мягким антитравматическим покрытием.

Игровое пространство будет поделено на зоны для трех возрастных групп

3. Рядом с детской площадкой появится зона отдыха для всей семьи с живописными деревьями, которые по вечерам будут подсвечиваться светильниками. Под их кронами разместятся шезлонги и небольшие беседки. Здесь обещают установить качели.

4. В этом году на набережной начнут строить большой амфитеатр. Полукруглые скамьи под склонами набережной будут смотреть в сторону Камы. По проекту летом в этом месте, прямо перед амфитеатром, из воды будут бить струи светомузыкального фонтана. Здесь же будет установлена сцена. Зимой здесь будут проводиться праздничные гуляния. Для этого установят елку и построят снежные горки.

Далее вплоть до Камского моста раскинется зона ландшафтного дизайна. Здесь в дополнение к существующим деревьям высадят новые, проложат плавные дорожки с деревянными настилами. В центре расположится круглое кафе с навесом и стеклянными стенами. Вокруг будут арт-объекты в виде больших шаров, которые будут светиться в вечернее время.

5. Каждые выходные на набережной Камы обещают проводить масштабные события. Их анонсы будут вывешивать на самой набережной и распространять в соцсетях.