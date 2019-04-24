2019-04-24T14:07:39+03:00
Здоровье

«Ваш настоящий вес - 44 кг». Участница проекта «Преображение» посетила диетолога в центре красоты и здоровья «Белла»

Для Натальи Луканиной составят программу похудения
Елена КОНОВА
Поделиться:
Наталья уже скинула 2 кгНаталья уже скинула 2 кгФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Проект «КП»-Пермь» «Преображение» продолжается. За три месяца наша сотрудница Наталья Луканина хочет похудеть на 20 кг. Спустя неделю тренировок в фитнес-клубе «BodyBoom» Наталья похудела уже на 2 кг! Но это только первый шаг. На днях девушка посетила диетолога в центре красоты и здоровья «Белла», чтобы ей составили программу для похудения.

- Если весь жир из вас убрать, то ваш реальный вес - 44 кг, - сообщила диетолог Наталье. - У вас есть скачки давления, и вы можете от них избавиться, если похудеете. Также для нас важно поработать с мышечной тканью. И нам надо убрать излишек висцерального жира из брюшной полости, потому что у вас его более 6 кг.

Три шага на пути к стройности:

1)Избавление от избытка воды и висцерального жира

2)Работа с белковым обменом

3)Составление программы похудения

Все это еще предстоит сделать Наталье в ближайшие три месяца. Пожелаем ей удачи!

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/

-

-

Наташа посетила диетолога в центре красоты и здоровья "Белла".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Проект "КП"-Пермь" "Преображение"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми возобновят ремонт улицы Уральской
В Перми закрыли детский сад, где заболели дети
В Прикамье нашли погибшим 52-летнего мужчину
Пермский Минтранс назвал службы такси, которые передавали заказы нелегальным перевозчикам
«Обманула бабушку на 230 тысяч». Пермячка продавала фильтры для воды по цене в 10 раз больше рыночной
«На тебе порча»: уроженка Вологды выманила у жительницы Прикамья 20 тысяч рублей
В новый рейтинг управляющих компаний Пермского края вошли 364 организации
ВТБ поддерживает целлюлозно-бумажную промышленность в Пермском крае
Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL
В Пермском крае на берегу реки нашли тело мужчины
Пропавшую в Перми 14-летнюю школьницу нашли
На дорогах Перми появится еще один круговой перекресток
В Прикамье таксист избил пассажира
В Перми автобус сбил 53-летнюю женщину
В ГИБДД сообщили подробности ДТП в центре Перми, где сбили женщину
«Реконструкция сцены и новый фестиваль»: пермский ТЮЗ закрывает 55-й театральный сезон
В Перми осудили мужчину за убийство знакомого
«Я из-за сына все слезы выплкала». В Пермском крае осудили врачей за смерть ребенка
В Перми будет курсировать экскурсионный ретро-поезд
В центре Перми сбили женщину