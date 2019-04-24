«Ваш настоящий вес - 44 кг». Участница проекта «Преображение» посетила диетолога в центре красоты и здоровья «Белла»

Проект «КП»-Пермь» «Преображение» продолжается. За три месяца наша сотрудница Наталья Луканина хочет похудеть на 20 кг. Спустя неделю тренировок в фитнес-клубе «BodyBoom» Наталья похудела уже на 2 кг! Но это только первый шаг. На днях девушка посетила диетолога в центре красоты и здоровья «Белла», чтобы ей составили программу для похудения.

- Если весь жир из вас убрать, то ваш реальный вес - 44 кг, - сообщила диетолог Наталье. - У вас есть скачки давления, и вы можете от них избавиться, если похудеете. Также для нас важно поработать с мышечной тканью. И нам надо убрать излишек висцерального жира из брюшной полости, потому что у вас его более 6 кг.

Три шага на пути к стройности:

1)Избавление от избытка воды и висцерального жира

2)Работа с белковым обменом

3)Составление программы похудения

Все это еще предстоит сделать Наталье в ближайшие три месяца. Пожелаем ей удачи!

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/

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