2019-04-24T12:11:25+03:00
Общество

27 апреля из-за эстафеты в Перми перекроют движение

Публикуем список улиц, которые закроют
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В субботу, 27 апреля в Индустриальном районе Перми пройдет 60-я легкоатлетическая эстафета в честь Алексея Леонова и Павла Беляева - почетных граждан Перми. На время забега движение по улице Мира будет закрыто.

Маршрут в 5450 метров разобьют на 15 этапов. Стартовать и финишировать пермяки будут традиционно у Дворца Культуры им. Гагарина. В 10:00 начнется парад и торжественно построение. А уже через час, в 11:00, будет дан старт забегам.

Из-за легкоатлетической эстафеты с 10:00 до 12:30 будет временно перекрыто движение транспорта по улице Мира на следующих участках:

Также изменится движение общественного транспорта. Так с 10:00 до 12:00 27 апреля автобусы будут ходить следующим образом:

Кроме того, с 21:00 26 апреля до 12:30 27 апреля по маршруту эстафеты будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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