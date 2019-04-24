«Им было нечем дышать»: в Перми котов травили в подвале дома вместе с насекомыми

Волонтеры приюта «Матроскин» спасли кошек от ужасной смерти. В подвале одного из пермских домов начали травить насекомых и крыс, закрыв перед этим все продувные отверстия. Работники не обратили внимания, что в подвале находилось несколько бродячих котов. Животные остались замурованными в подвале без еды и воды.

- Уже не первый раз там закрывали продухи и травили насекомых, а вместе с ними и кошек. Ведь какая разница - блохи, тараканы или кошки, - сообщают волонтеры приюта «Матроскин».-

Неравнодушные граждане сообщили о кошмарной участи пермским зоозащитникам. Волонтеры сразу выехали на место.

Некоторые котики, увидев спасителей, сразу бросились в руки волонтеров, но большинство животных потеряли веру в людей и боялись идти к зоозащитникам.

- Больше всех повезло милейшей беременной кошечке, она сразу побежала к нам, прося о помощи. Мы назвали ее Зося, - вспоминают зоозащитники. - А вот Бродяга и Кубрик уже давно перестали доверять, нам людям, и их пришлось ловить в котоловку. Доступ в подвал у нас был ограничен, поэтому котоловку мы оставляли на ночь.

Ночью, когда животные уже попались в котоловку, в подвале опять начали травить насекомых. Коты серьезно пострадали.

- Малыши в тяжелом состоянии, они получили сильнейшие химические ожоги, им было нечем дышать. Я еще никогда не видела такого настоящего животного ужаса, как в глазах Бродяги, - отмечают волонтеры.

Сейчас коты находятся в приюте «Матроскин». Им оказали ветеринарную помощь. Кошку Зосю прооперировали.

Зоозащитники переживают, что это не единичный случай и, несмотря на законы, бродячих животных продолжают убивать.

Волонтеры просят пермяков оказать содействие и, по возможности, помочь приюту Матроскин.