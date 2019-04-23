На десяти пермских автобусных маршрутах с 1 мая введут бесплатные пересадки

Депутаты Пермской городской думы внесли поправки в городские правила транспортного обслуживания населения. Они касаются права бесплатной пересадки на автобусных 10 маршрутах, новые контракты по которым были недавно разыграны на аукционе.

- Поскольку теперь собранные на этих маршрутах деньги сначала будут поступать в бюджет города, а уже потом – перевозчикам, появилась возможность распространить на них новшество, которые уже действует в пермских трамваях и троллейбусах – право на бесплатную пересадку в течение определенного времени, - объяснила замглавы города Людмила Гаджиева.

Ранее предполагалось, что на этих 10 автобусных маршрутах будет действовать такой же временной «ценз», как и на электротранспорте, и что бесплатно пересесть на другой транспорт можно будет в течение 40 минут с начала поездки. Но во время обсуждения этого предложения в комитетах депутаты резонно заметили, что из отдаленных районов автобусы идут иной раз по часу. И для таких районов время пересадки увеличили до 60 минут.

Речь идет об автобусных маршрутах, следующих из Орджоникидзевского, Кировского районов, а также до поселка Новые Ляды в другие районы города и обратно. Но их конкретный перечень должны еще утвердить распоряжением главы города.

Но уже известно, на каких 10 автобусных маршрутах с 1 мая будет возможна бесплатная пересадка, это:

№3 - «Пермь I - микрорайон Нагорный»;

№7 - «Ул. Попова - микрорайон Верхняя Курья»;

№9 – «Д. Субботино - микрорайон Нагорный»;

№11- «Микрорайон Парковый - микрорайон Садовый»;

№23 - «Голованово - ул. Академика Веденеева»;

№34 - «Ул. 1905 года - микрорайон Новые Ляды»;

№36 - «Ул. Мильчакова - микрорайон Вышка II»;

№46 - «Драмтеатр - Северное кладбище»;

№60 - «Детский Дом культуры имени Кирова - Комсомольская площадь»;

№62 - «Ипподром - микрорайон Крохалева».

Пока эксперимент решили проводить до августа. Если все пройдет успешно, право бесплатной пересадки постепенно распространят и на все остальные маршруты.