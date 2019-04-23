Приложение от «БКС Брокер» скачали 500 000 пользователей

Количество пользователей, установивших на свои мобильные устройства приложения от «БКС Брокер» для трейдинга и инвестиций, перевалило за отметку в 500 000 человек. С момента создания онлайн платформы в декабре 2015 года, клиенты компании совершили через нее более 2,7 млн сделок, а оборот превысил 800 млрд рублей.

Недавно для удобства пользователей в мобильном приложении были запущены стоп-заявки.

- «БКС Брокер» постоянно улучшает функционал мобильного приложения. Начали работать опции, которые позволяют завершить сделку автоматически – в случае неблагоприятной динамики цен или наоборот, фиксируя не убытки, а прибыль трейдера. Опции называются стоп-лосс (stoploss)и тэйк профит (takeprofit),– отметил Николай Жмуренко, директор дирекции брокерского электронного бизнеса «БКС Брокер».

Также пользователям в приложении «Мой Брокер» доступны такие функции, как открытие брокерского счета, анализ портфеля с учетом доходности и результативности, круглосуточная техподдержка, биржевой тренер и масса других удобных опций. Особый интерес у клиентов вызывают сервис по обмену валют по выгодному курсу и маркетплейс «Инвестидеи», где представлены авторские инвестиционные идеи от профессионалов рынка.

По данным «БКС Брокер», более 85% клиентов, совершающих через БКС сделки на Московской бирже, пользуются приложением «Мой брокер». ФГ БКС - один из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек.