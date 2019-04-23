«Волгобасов» пока не будет: мэрия Перми арендовала 20 автобусов у Москвы

- Вместо автобусов, которые должна была поставить к 1 мая компания «Волгобас», нам пришлось арендовать 20 автобусов у «МосГорТранса», - сообщила сегодня на заседании Пермской городской думы замглавы города Людмила Гаджиева. - Они появятся на улицах Перми с 1 мая.

Депутаты заинтересовались, какие были затрачены средства на аренду столичных автобусов и удастся ли их взыскать с волжского предприятия, которое затянуло сроки исполнения контракта для обеспечения транспортом муниципальных транспортных маршрутов.

- Насколько я понимаю, придется платить не только за аренду, но и за то, чтобы покрасить арендованные автобусы в красный цвет, за который проголосовали пермяки, а потом еще перекрасить их в прежний цвет, перед тем, как возвращать в Москву, - заметил депутат Александр Филиппов. - Я так понимаю, что это будет большая дополнительная нагрузка на бюджет города.

Людмила Гаджиева конкретных цифр по затратам на аренду не стала называть, но заверила, что затраченные средства меньше, чем штрафы за задержку поставки автобусов, которые были предусмотрены в договоре с «Волгобасом».

Вопрос - ответ, что будет с дополнительными расходами, которые понесет город 00:00 00:00

- Эти штрафы мы взыщем автоматически, удержав средства из оплаты за автобусы, которые придут к нам из Волжска, - объяснила Людмила Гаджиева.

Кстати, с 1 мая в Перми на 10 маршрутах введут бесплатные пересадки.