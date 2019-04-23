Участница проекта «КП»-Пермь»: «Испекла для коллег пироги, а сама даже не попробовала»
Вот и настала вторая неделя проекта «КП»-Пермь» «Преображение». Напомним, наша сотрудница Наталья Луканина за 3 месяца постарается сбросить 20 кг, а также сбросить визуальный возраст до 7 лет.
На прошлой неделе Наталья сходила на несколько тренировок в фитнес-клуб «BodyBoom», а также на массаж в центр красоты и здоровья «Белла». Устала, конечно, зато похудела!
- 23 апреля у меня день рождения, - говорит Наталья. - Для коллег я испекла пироги, а сама даже не пробовала. Держусь. Рис с вареной курицей и огурцы с помидорами - мое все.
Наши партнеры:
Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru
Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru
Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/
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Наташа Луканина про итоги выходных.
ИСТОЧНИК KP.RU
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