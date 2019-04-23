«Нашли в завязанном пакете». Волонтеры спасают трех котят, которых выкинули на поляну

- Вечером 22 апреля моя сестра гуляла с подругой, - говорит жительница поселка Полазны Пермского края Алина. - В это время они бродили где-то на поляне недалеко от леса. Вдруг девочки услышали слабый писк. Стали искать источник и увидели завязанный зеленый пакет, внутри которого лежали котята.

Малыши уже задыхались. Девочки разорвали пакет и принесли их домой. На вид котятам около недели. Ольга почти сутки их кормит, но это очень проблематично.

- Они почти не едят с пипетки, нужна кормящая кошка, - говорит девушка. - Мы пока не можем ее найти. Я кормила котят с утра раза четыре, но они иногда совсем не едят.

Если вдруг у вас есть кормящая кошка, и вы можете помочь, звоните по телефону 89028376799 (Алина).