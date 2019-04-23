2019-04-23T14:00:01+03:00
Общество

«Нашли в завязанном пакете». Волонтеры спасают трех котят, которых выкинули на поляну

Для малышей ищут кормящую кошку из поселка Полазна или Перми
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото предоставлено волонтерамиФото предоставлено волонтерами
Изменить размер текста:

- Вечером 22 апреля моя сестра гуляла с подругой, - говорит жительница поселка Полазны Пермского края Алина. - В это время они бродили где-то на поляне недалеко от леса. Вдруг девочки услышали слабый писк. Стали искать источник и увидели завязанный зеленый пакет, внутри которого лежали котята.

Малыши уже задыхались. Девочки разорвали пакет и принесли их домой. На вид котятам около недели. Ольга почти сутки их кормит, но это очень проблематично.

- Они почти не едят с пипетки, нужна кормящая кошка, - говорит девушка. - Мы пока не можем ее найти. Я кормила котят с утра раза четыре, но они иногда совсем не едят.

Если вдруг у вас есть кормящая кошка, и вы можете помочь, звоните по телефону 89028376799 (Алина).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми закончились поиски 43-летнего мужчины
В Дзержинском районе Перми произошла массовая драка с участием подростков
В Прикамье мужчина избил мать табуретом
В Прикамье полицейские помогли застрявшему на дороге автобусу
Администрация Перми объявила аукцион на ремонт Комсомольского проспекта
Появились новые возможности бесплатной диспансеризации
В Перми спортсмен-любитель в водоеме обнаружил тело мужчины
В Прикамье пьяный подросток избивал сверстника, требуя деньги
В Прикамье открылась новая ледовая арена
Заявлено 130 участников: 1 мая в Перми пройдет Монстрация
Пермь присоединится ко Всероссийскому Дню велопарадов
В Прикамье женщину задержали за убийство знакомого
В Пермском крае водитель «Лады» сбил школьника на «зебре»
«Джуро, Кешью, Огонек»: пермяки выбирают имя детенышу ламы из парка им. Горького
В Прикамье у мужчины за долги забрали магазин
Сохрани здоровье - пройди диспансеризацию!
Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL