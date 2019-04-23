"До пяти лет маленький Ваня ходил сам, а теперь с трудом садится"

- Врачи не смогли установить точный диагноз мальчика даже с помощью генетического анализа, - говорят в пресс-службе благотворительного фонда "Дедморозим".

До 5 лет Ваня Кувалдин ходил сам. Но внезапно его мышцы начали слабеть. Прошло четыре года, сейчас Ване уже 9, и он с трудом может садиться. Говорить мальчик так и не научился. Никто не знает, что с ним - Ваня слабеет.

- Свои чувства он выражает протягивая руки к маме, - говорят в пресс-службе. - Как говорит мама Илона, это — особый жест Вани, от которого на душе становится теплее.

Маме нужна поддержка в уходе за сыном. Ей требуется комплект "помощников": аспиратор, облучатель, пульсоксиметр, аспирационные зонды, зонды для питания, шприцы, фильтры к аспиратору и устройство для купания, гастростома и расходные материалы к ней. Все вместе это стоит 113 000 рублей.

Если у вас есть возможность помочь маме мальчика, на сайте есть информация о том, как это сделать.